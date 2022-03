La inflación incrementará la pobreza monetaria en el 2022 en Colombia

Michael Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Uninpahu, conversó con Vanguardia sobre cómo impacta la inflación en el consumo de los hogares, teniendo en cuenta que en enero y febrero el repunte inflacionario se aceleró, afectando en especial los precios de los alimentos

“El impacto es definitivamente negativo, especialmente, porque la inflación más aguda reportada por el Dane, tanto en enero como en febrero, fue para los alimentos y bebidas, bienes para la conservación ordinaria del hogar, educación, prendas de vestir y calzado, salud y transporte. Todos estos bienes y servicios son esenciales para el mantenimiento de los hogares colombianos”.

El académico precisa que el hecho de que los bienes esenciales aumenten su precio afecta negativamente a los hogares que tienen ajustes salariales bajos o que están por debajo de las variaciones en los precios de estas seis categorías de bienes.

Hogares pobres

Al preguntarle el por qué la inflación está impactando más a los hogares pobres, Ortegón responde que el alza de los precios, consecuencia de la inflación, afecta principalmente a los hogares pobres, ya que, por ejemplo, el aumento anual de los alimentos en enero de 23,30% y febrero del 19,94% hace que estas familias deban variar su alimentación, buscando bienes sustitutos con calidades más bajas, para llegar a fin de mes. Asimismo, para el alojamiento y servicios públicos.

“Estos hogares se ven más impactados porque los salarios que tienen se devaluaron de cara a los precios de los alimentos, el alojamiento y los servicios públicos. Ahora su costo de vida es más alto”.

Entre los factores que están presionando al alza la inflación, el decano menciona que la repuntada de la deuda pública, que ha sido pagada con ajustes financieros, y la inyección monetaria para resistir la pandemia son los factores causales que generan este efecto nocivo.

“Además, la caída de la productividad nacional y el desempleo consecuente. Estos factores en conjunto hacen que la inflación sea avive. El Gobierno al no querer dejar avanzar el desempleo permitió ajustes financieros que, naturalmente, hoy estamos pagando como inflación”.

A su modo de ver, el problema central es el aumento de la deuda pública, por un lado, y del déficit fiscal, por el otro. “Si el Gobierno no realiza un ajuste a su gasto, en términos de cómo financia los proyectos que debe hace, para que no siga incrementando la deuda y el déficit la inflación deberá seguirse tratando con políticas económicas de corto plazo, como aumentar la tasa de interés. La solución debe buscarse a largo plazo y esto parece no cambiar, ya que el actual Gobierno va de salida y el nuevo, en los tres poderes, parece seguir incentivando nuevos gastos y ninguno de ellos habla sobre el ajuste que deberán realizar”.

Pregunta / respuesta

¿La inflación se mantendrá tras la crisis mundial por la guerra en Ucrania?

Como lo he dicho, el punto central la de la inflación es la deuda pública y sus mecanismos de financiación. Si la guerra lleva a los países occidentales a aumentar su gasto y en este afecte su deuda, es posible que la inflación afecte a las divisas internacionales e importemos inflación de los mercados que con frecuencia importamos. Esto implica que la inflación se puede mantener por un buen período de tiempo debido a nuestras importaciones caras. Por ahora, la inflación interna puede irse ajustando, aunque con variaciones anuales altas, pero aparece el problema de la importación de inflación.

¿La inflación impactará el incremento de la pobreza monetaria en Colombia?

Este es el indicador que más afectará el fenómeno de la inflación; el crecimiento la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema, ya que tendrán que pagar a precios más caros los bienes que antes. La pobreza monetaria se entiende es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir una canasta básica de alimentos, que tenga los requerimientos calóricos. Recordemos que el reporte de 2021 evidenció un incremento de 6,8% al 2020, con un total de 21.021.564 millones de personas en pobreza monetaria, más de 3,6 millones que 2019, datos presentados con indicadores de inflación no tan altas. Lo cual implica que es muy probable que aumente para el 2021.