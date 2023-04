Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se destapa y responde a las críticas que ha recibido en el Gobierno Petro

¿Cómo se le podría decir o nombrar a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez? Portadora del cambio.

Ella, quien ha defendido a capa y espada la política de transición energética del presidente Gustavo Petro, recibe reiteradamente críticas de todo el mundo.

Varias de sus salidas en falso han desatado la burla en redes sociales, algo que cae mal en su familia, y desde el sector minero energético se dice que no está suficientemente preparada para el cargo, pues este debería ser eminentemente técnico.

La ministra es filósofa con doctorado en Geografía Política, y a sus 40 años es una de las más jóvenes del gabinete, quien con desparpajo sorprendió a todo el mundo por usar tenis en eventos diplomáticos, y ello le ha servido para explicar por qué causa molestia en ciertos sectores.

Incluso, en ocho meses de gestión ha sido convocada en dos oportunidades por el Congreso a debates de moción de censura que la han puesto a tambalear.

En esta entrevista a El Colombiano, realizada en Marmato (Caldas), a donde fue para la firma del primer contrato de operación con miras a la formalización minera, se le vio muy segura y genuinamente convencida de lo que decía: “Estamos haciendo las cosas bien”.

Explicaciones de Vélez

“Creo que yo soy una de las ministras que representa cambios importantes en la manera como se ha gobernado el país. Este es el primer gobierno progresista que tiene Colombia en 200 años, y hacer girar este barco requiere mucho esfuerzo, pero también genera miedos, controversias y contradicciones”, afirmó la ministra.

Para ella, en el Ministerio de Minas y Energía se están haciendo cambios muy importantes desde la perspectiva de la justicia social, ambiental y económica, y eso tiene sus contradictores.

“No estamos acostumbrados a ver una mujer joven, que viene de las ciencias sociales, en una cartera que tradicionalmente ha sido manejada por economistas. Y creo también que es un tema de la edad”, le aseguró a El Colombiano.

Sobre si ha sido mal interpretada, Vélez sostuvo que no. Ella cree que es como el ‘bullying’. “Y eso es indeseable en cualquier espacio público y privado”.

Agregó que esas burlas son dañinas y van a desprestigiar a la gente y a la política de ese gobierno sin profundizar en lo técnico. “Pero más allá de eso que es la burla, que yo creo que es indeseable y no me la tomo personal la verdad, creo que hay una dificultad de arriesgarnos a cambiar. El cambio genera miedo”.

Contratos de exploración

Cuando le preguntaron: ¿En qué consiste esa idea de que no se firmen nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, cuando es de lo que vive el país? La ministra de Minas y Energía afirmó: “Esta no es precisamente una propuesta de no firmar contratos, es una propuesta de hacer una transición energética, que es mucho más comprensiva que un tema de contratos”.

Ella consideró que su política en términos de hidrocarburos tiene un principio que es mejorar en la eficiencia, porque no siempre más contratos significan más reservas.

“Creemos que la eficiencia se logra desde un mejoramiento tecnológico, el ‘upgrade’ tecnológico, eso quiere decir que haya técnicas de recobro mejorado que se utilicen de manera más permanente y consistente y que nos permita extraer esos recursos que quedan residuales en los campos que ya están cerrando y nos permitan prolongar la vida de los campos petroleros”.

Vélez estimó que es necesario un acompañamiento del Gobierno Petro en los procesos de exploración y en un momento muy clave de los contratos que se llama la fase cero o fase preliminar, que es cuando los operadores de los hidrocarburos, de los proyectos, tienen que hacer su licenciamiento ambiental y social.

Explicó que cuando se quedan solos, a veces quedan estancados en unos lugares, en unos procedimientos que si el Gobierno está acompañando, podemos impulsar de mejor manera.

“Para nosotros esto tiene que ver también con dónde están las otras inversiones, y estamos haciendo un esfuerzo tremendo por acelerar las energías verdes, por meternos en los temas de hidrógenos blanco, azul, verde”.

Confrontación

Esta semana la ministra de Agricultura, Cecilia López, en el Foro de Perspectivas Económicas 2023 de El Colombiano, expresó con molestia hacia su proyecto de transición energética. Y también se ha escuchado a otros ministros hacerlo, como a José Antonio Ocampo, de Hacienda, y a otras personas dentro del Gobierno.

¿Cómo es esa relación con el resto del Gabinete? “Las decisiones que yo ejecuto en el sector de Minas y Energía son decisiones del presidente Gustavo Petro. Es decir, yo aquí soy una ministra, y una ministra que se debe fielmente a un programa de gobierno, que está apostado por la transición energética justa, que no solamente le corresponde a esta cartera, sino que también tiene extensión y alianzas con otros sectores estratégicos, por ejemplo, con Industria y Comercio, porque todo lo que dejemos de producir aquí es riqueza que tiene que producirse con otros sectores, y también con Agricultura”.

Aseguró que, de hecho, con el viceministro Darío Fajardo, han trabajado de una manera muy articulada y muy estrecha en el desarrollo de un programa de soluciones agrofotovoltaicas para las zonas no interconectadas.

“Estamos llegando con un programa de energización para la agricultura, para que podemos realmente dar el salto que estamos esperando dar en la reforma agraria. Y eso lo estamos trabajando de manera muy estrecha con esa cartera. Entonces, creo que estamos remando para el mismo lado”.