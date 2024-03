¡Ojo, hay plazo hasta el 31 de marzo! Cinco requisitos para tener una asamblea de accionistas exitosa

Pero muchas veces, por errores de forma, de fondo, o por simple desconocimiento de las normas legales, estas reuniones pueden llegar a no ser exitosas.

Lea también: Seis consejos si no está de acuerdo con las decisiones de la asamblea de copropietarios

Cinco requisitos

Según Monroy, siguiendo estos cinco requisitos mínimos, una asamblea de accionistas o junta de socios puede cumplir con todas las normas y realizarse de manera exitosa:

1 Convocatoria, lugar y representación.

Independientemente de lo que digan los estatutos, la ley establece que la convocatoria debe hacerse con 15 días de anticipación a la fecha de la reunión, y en el caso de las sociedades SAS, la misma puede hacerse con cinco días hábiles de antelación.

En ambos casos, el día de la convocatoria y el día de la reunión no se tendrán en cuenta en el conteo.

La reunión pude ser convocada por el representante legal, por el revisor fiscal, por el liquidador, o la Superintendencia de Sociedades cuando ejerza las funciones administrativas que le asigna la Ley 222 de 1995.

Pero en el evento que la reunión no se pueda efectuar porque en la fecha que fue convocada no se reunió el quórum mínimo para deliberar, se deberá hacer una segunda convocatoria para una nueva reunión, no antes de los 10 días hábiles siguientes ni después de los 30 días hábiles posteriores a la reunión fallida.