$!Petro les responde a transportadores por jornada de protesta: “Tanto a diésel como a peajes se les congelaron sus precios”

Suministrada / VANGUARDIA Mintransporte dice que también han revisado la política de combustibles, de la mano con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas para garantizar condiciones estables, que no tengan una afectación importante en fletes y que garanticen la transición energética y la sostenibilidad en términos del suministro de combustible para el transporte en todo el país.

Suministrada / VANGUARDIA Mintransporte dice que también han revisado la política de combustibles, de la mano con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas para garantizar condiciones estables, que no tengan una afectación importante en fletes y que garanticen la transición energética y la sostenibilidad en términos del suministro de combustible para el transporte en todo el país.

“Colombia se paralizará, por simple inercia, si aumenta el diésel. No vamos a bloquear”, dijo Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Estos reclamos se suman al de hoy lunes 28 de agosto por la movilización nacional en contra del alza generalizada del precio de combustibles en Colombia.

Este gremio asegura que los transportadores no aguantan más un sobrecosto para sus operaciones y piden que no les “suban ahora el precio del diésel, cuando ha bajado el volumen de la carga. No aguantamos un sobrecosto más”.

Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar, señaló que el sector transportador está asumiendo inmensos sobrecostos por cuenta de al menos 400 bloqueos en lo corrido del año, más los persistentes hechos de inseguridad en las carreteras del territorio colombiano, “todo esto en medio de una desaceleración económica que significa menos volumen en el transporte de carga”.

La agremiación recalcó que es importante tener en cuenta que el incremento en el precio del diésel automáticamente generará un aumento en los precios de los fletes y pasajes. Además, precisaron que se debe tener en cuenta que el Acpm es un combustible utilizado en un 90 % para actividades agrícolas, industriales y de transporte público, y que cerca del 26 % de su precio está constituido por cinco impuestos de carácter nacional y local, lo cual significa que incrementar su precio implica mayores gravámenes para el sector y la población.

Lea también: Transportadores de carga piden revisión de la fórmula para fijar el precio de Acpm y rechazan el aumento de la gasolina