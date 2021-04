No hay condiciones

Si bien a la fecha no se conoce el texto del proyecto tributario, Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia, confía en que no se cobre IVA a las carnes, los huevos y la leche, hoy bienes exentos.

“Esperamos que esto no implique pasar estos productos de exentos a excluidos del tributo, o peor aún, que se excluyeron del tributo los bienes hoy exentos y se mantuviera o incluso aumentará el IVA para las materias primas, lo cual comprometería la viabilidad de la porcicultura y la seguridad alimentaria de los colombianos”, apuntó Fajardo.

En caso de aprobarse el IVA a la canasta familiar, productos como el azúcar incrementaría sus precios en un 13%, una magnitud prácticamente proporcional al impuesto. Lo mismo ocurriría con los otros alimentos.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que en las actuales circunstancias los colombianos no están preparados para la reforma. “Definitivamente no existen las condiciones económicas, sociales y políticas para aventurarnos a tramitar una reforma impositiva”. Para Cabal, urge continuar apoyando el consumo y la inversión, cosa que no se logrará si se piensa en aumentar y extender el IVA, incrementar los impuestos de renta y al patrimonio, y desmontar incentivos al ahorro familiar como el que hoy existe mediante mecanismos como los fondos de pensiones voluntarias y el ahorro programado para la adquisición de vivienda

Para Asocaña, la seguridad alimentaria de los colombianos seguirá siendo una prioridad, por lo que el gremio encuentra esta propuesta contraria a los intereses de los consumidores.

Para los gremios es mejor buscar otras herramientas para tapar el hueco fiscal del país.