Estados Unidos veta las importaciones de crudo, gas y carbón para poner a sudar ‘petróleo’ a Putin. Y Putin responde con un decreto que prohíbe exportaciones de materias primas rusas.

En medio de estas tensiones, el precio del carbón tocó el techo de 400 dólares, un récord.

El carbón es una roca sedimentaria de origen orgánico que tiene características muy representativas, entre estas, su capacidad de producir energía de manera eficiente y económica.

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la producción de carbón en Colombia durante el tercer trimestre de 2021 se mantuvo y sigue evidenciando la reactivación sostenible del sector.

Es así, que el carbón sigue siendo el principal producto de exportación del sector minero colombiano, representando para el tercer trimestre de este año el 12,4 % de las exportaciones del país, el 55 % de las exportaciones mineras y el 51,89% del PIB minero en el 2021.

Sin embargo, en los últimos años se ha abierto una conversación en torno al fin del carbón, por lo que Yassuana Britto, docente del programa de Ingeniería de Minas de Areandina sede Valledupar, da un contexto de lo que podría suceder con la terminación de este mineral.

“Si no existiera el carbón en el mundo el panorama no sería muy alentador, dado que una tercera parte del mundo sufriría un apagón, ya que aproximadamente el 33,8% de la energía eléctrica del mundo es a base de energía térmica; países como Estados Unidos, China, India, Australia y Alemania, no tendría cómo abastecer su demanda de energía eléctrica”, explica la docente Britto.

La experta señala que esta situación detendría la producción y refinamiento del acero, teniendo en cuenta que el carbón es uno de los componentes para su generación y el coque es necesario para que los altos hornos de las siderúrgicas puedan funcionar; lo que provocaría que se dejaran de producir alrededor de 140 millones de toneladas de acero en el mundo en un día; sin esta producción de acero, se detendría la manufactura de equipos médicos, agrícolas y de transporte.

La docente Britto menciona que otra industria que se estancaría, sería la industria cementera, ya que el carbón es el combustible número uno utilizado para la producción de cemento, dejando así de producir 375 millones de toneladas al día aproximadamente, generando un colapso en la industria de la construcción e infraestructura.

“La situación sería tan complicada que se detendría la fabricación de aceite, aspirinas, jabones, nylon, plástico, papel, aluminio, fertilizantes a base de amoniaco, refinación de petróleo, entre otras; elementos que son básicos y necesarios en los hogares del mundo”, señala la docente Britto.

La experta invita a reflexionar sobre el papel que juega el país y departamentos como el Cesar, en el desarrollo y continuidad de las principales industrias a nivel mundial, con la extracción del carbón.

“En Areandina por medio del programa Ingeniería de Minas, acreditado con alta calidad, formamos ingenieros idóneos para participar activamente en el proceso de exploración, explotación y beneficio de este precioso mineral y muchos más. Es importante que los jóvenes se interesen en un sector que sustenta el desarrollo de las principales industrias del mundo”, puntualizó la docente Britto.