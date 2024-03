Reforma pensional: Por cada hijo o hija que tenga una mujer se le reducirán 50 semanas para jubilarse

El proyecto contiene “medidas afirmativas pensadas en clave de género, en reconocimiento de la carga histórica de cuidado de la mujer, bajo el patrón cultural machista que ha signado toda la historia laboral y de seguridad social en Colombia’, precisó el viceministro Jaramillo.

Llamado a debatir

Según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la reforma pensional es vital para garantizar una vejez digna, en especial para quienes no tienen ingresos y están desprotegidos.

“Reitero el llamado al Senado de la República, a los congresistas, y es que hagan presencia y vengamos a lo que nos toca: a debatir y a presentarle propuestas al país’, reiteró la titular de la cartera laboral.

“Los 2,8 millones de abuelos y abuelas que no tienen un ingreso para vivir con dignidad están pendientes de esta reforma y, desde luego, todos los colombianos y colombianas para poder dignificar su vejez’, indicó.

Sistema de pilares

Para el presidente Gustavo Petro, el objetivo del gobierno es que no haya limosnas sino una renta ciudadana, focalizada en la gente que no puede o no debe trabajar, como los niños y niñas y los adultos mayores, “que andan por las calles, por millones, vendiendo BonIce, tratando de sobrevivir, porque no tienen ni para un plato de sopa’.

“Cuando propusimos la reforma pensional, ese es el objetivo de esa reforma, que lleva un año en el Congreso de la República, como si fuera un pecado: que, en lugar de fluir el recurso hacia el banquero, fluya para que el viejo y la vieja puedan tener un plato de sopa’, expresó el primer mandatario ante los alcaldes y alcaldesas del país, reunidos en el marco del Congreso Nacional de Municipios.