En tiempos donde la satisfacción del cliente es el pilar fundamental para el éxito de cualquier empresa, las constructoras en Colombia enfrentan el reto de adaptarse y evolucionar para satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores en el sector inmobiliario.

Además, las constructoras también enfrentan desafíos significativos, ya que, según las cifras de Camacol, ha habido una caída del 48 % en las transacciones inmobiliarias.

Durante los primeros nueve meses del 2023, se registró un descenso en el número de propiedades vendidas, sumando un total de 92.000 unidades menos, y de estas, 73.000 eran viviendas de interés social (VIS).

“Desde asegurarse de tener clientes felices y satisfechos, hasta la revisión constante del feedback de los clientes, cada elemento es crucial para ofrecer un servicio que no solo cumpla, sino que supere las expectativas de los consumidores, garantizando así una experiencia de compra inmobiliaria excepcional”, expresó Tomás Cartagena Cortés, CEO & Fundador de Best Place to Live.