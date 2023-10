"Se pudo haber logrado mucho más": Experto en Estudios Asiáticos sobre la visita de Petro a China

La visita de Petro a China tiene un enfoque económico, especialmente en temas de infraestructura vial, ¿se quedó corto este relacionamiento comercial con el país asiático?

Lo comercial, es decir, exportaciones e importaciones, la visita tuvo un resultado no muy distinto al de ocasiones pasadas. Se reiteró el acuerdo para la entrada de carne bovina colombiana a China, también uno de exportación de quinua. El presidente había mencionado que el déficit comercial estaría en su agenda y los resultados parecen, lastimosamente, no mostrar grandes avances, cuando se pudo haber logrado mucho más. Lo acordado es positivo, pero no llega a resolver ni los problemas del déficit ni acercar sustancialmente a los dos países en lo comercial.

¿Qué implicaciones tiene para el ámbito geopolítico colombiano mirar a China? ¿Qué nuevas puertas abre?

Es interesante que Colombia ha estado mirando a China por varios años, desde el gobierno Santos se ha dado un progresivo acercamiento entre los dos países, una profundización y ampliación de las relaciones. Hasta hace unos años la relación era meramente comercial y muy estrecha en ese sentido, hoy se ha expandido y profundizado al punto que China es nuestro segundo socio comercial, en este momento participa en un sinfín de áreas, como infraestructura de transporte, también llevamos varios años trabajando en transición energética en el desarrollo, ciudades inteligentes, cooperación académica y científica.

Con esta visita no hay mucho de nuevo, particularmente sigue la línea de visitas pasadas, quizás lo más novedoso es un acuerdo de cooperación agrícola y otro de cooperación en economía digital, teniendo en cuenta que en China se está dando una experiencia positiva de digitalización de las cadenas de producción y distribución en el campo, lo cual ha resultado en la eliminación de la pobreza extrema en el campo.