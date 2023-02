Sigue la polémica por las ‘narcovacas’ ¿Quién exportó el cargamento de vacas donde también iban toneladas de cocaína?

Precisa que generaron la alerta a los países en la ruta de que esta podía ser subida en altamar o en algún puerto donde hiciera escala. La cocaína, cuenta el vicealmirante, fue introducida en las islas Antillas, aunque no precisa en cuál de todas. De acuerdo con Frontera Vacana, la empresa propietaria del ganado, habría sido en Barbados, precisa el informe de El País.

Según Mattos para este medio internacional, el barco zarpó con las vacas y sin la droga. “Pudimos comprobar que la contaminación no se dio en Colombia”, afirma en este medio.

Con respecto a la exportación, Lafaurie dijo al medio radial: ”Los ganaderos no exportamos ganado, ni tampoco exportamos carga, los ganaderos vendemos ganado para exportar en pie como para que haya plantas de sacrificio y beneficios de esos animales con fines de ser exportados”.

Estas preguntas se la hicieron esta semana en la cadena radial La W, donde se conoció que, a pesar de que las 1.750 vacas son en el centro de la polémica, lo más delicado son las 4.5 toneladas de cocaína decomisadas, que estaban camufladas en los contenedores de la comida para el ganado y no dentro de los animales, como se ha dicho en redes sociales.

Mayor productor

Lea también: Ya está listo el borrador para que Petro asuma la regulación de servicios públicos en Colombia

La empresa exportadora

En la emisora La W se hicieron esta pregunta: ¿Quién hace parte de la empresa Frontera Vacana encargada de la exportación?

Este medio sostuvo que la empresa encargada de realizar el envío es Frontera Vacana. Ante est Lafaurie dijo a La W que conoce a los dueños, ya que, los ha acompañado en más de una oportunidad en ferias internacionales en Dubái.

“Fedegán a todo aquel que está haciendo un esfuerzo de exportación los acompaña y le brinda todo el apoyo necesario. Para mí no es desconocido quienes son los dueños de Frontera Vacana”, afirmó en esa entrevista.

De acuerdo con Lafaurie, los ganaderos no vende su ganado en puerto pues, la inmensa mayoría vende a esta empresa o a siete empresas más directamente en sus fincas donde se monta el ganado: “creo que la inmensa mayoría no deja montar su ganado si no le pagan antes, expresó al aire en la cadena radial

El texto de La W afirma que la mercancía sale de la finca ganadera a una finca que queda en el César cerca del puerto “porque el ganado no se puede sacar de la finca para luego montarlo dos o tres días después al barco. Es un animal que se estresa y pierde cerca del 8 % o 7 % de su peso vivo al meterlo al barco”.

Para el dirigente gremial, la responsabilidad de estos casos también recae en las autoridades colombianas.

“Las autoridades tienen la obligación porque ni siquiera el ICA, el ICA simplemente tiene la obligación de que los animales sean embargados en condiciones de bienestar adecuadas”, señaló el presidente de Fedegán a la emisora.

Concluyó que deben ser las autoridades policiales como la Polfa y antinarcóticos quien deben tener control de estos casos. Y reiteró que una vez el cargamento está en el barco el importador es el responsable incluso del cuidado de los animales. “La responsabilidad de Frontera Vacana termina cuando sube el animal y le entregan el dinero”.