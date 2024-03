$!Vitrina Turística de Anato inició con un 45 % más de visitantes profesionales

No podemos llegar a 10 millones de turistas si no se disminuye la violencia armada y la inseguridad: presidente Petro

En el primer día, durante la instalación de Anato, el presidente de la República Gustavo Petro, resaltó que la promoción turística internacional de Colombia, requiere mayor cantidad de recursos para que sea más efectiva. “Esto nos costará presupuesto pero será retribuido, alcanzando la visita de 6 ó 7 millones de extranjeros, o por qué no, 10 millones que es nuestra expectativa al finalizar los cuatro años de Gobierno”.

La diversidad de la oferta que presentarán los empresarios colombianos es uno de los puntos fuertes del CTM 2024, que se lleva a cabo en el marco de la Vitrina Turística de Anato.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “este encuentro de negocios es el escenario ideal para que empresarios de todo el mundo conozcan el enorme potencial de Colombia, el país de la belleza, en temas de turismo comunitario, turismo cultural, de naturaleza, gastronómico y de lujo”.

Agregó que “en el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego diseñamos una Política de turismo en armonía con la vida que promueve un turismo sostenible, regenerativo y responsable. Buscamos que los territorios del país se beneficien de esta actividad económica, y a su vez, los visitantes extranjeros puedan disfrutar de la amplia y variada gama de experiencias disponibles”.

En la Macrorrueda se destacarán también las propuestas relacionadas con la industria de reuniones, es decir convenciones, congresos e incentivos, así como eventos especiales como bodas, lunas de miel y renovación de votos.

Por su parte, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó la participación diversificada de empresarios provenientes de distintas regiones del país. “El Colombia Travel Mart 2024 contará con la presencia de 265 representantes de 22 departamentos, cada uno ofrecerá su riqueza natural y cultural apostándole a presentar nuevas propuestas y destinos no tradicionales ante 188 compañías internacionales provenientes de 27 países”, explicó la funcionaria.

Entre los países con mayor representación se encuentran Ecuador, Estados Unidos, Perú, Brasil, México y Venezuela. También asistirán empresarios de mercados europeos como España, Reino Unido, Alemania y Francia. La participación latinoamericana será significativa, con asistentes procedentes de Uruguay, Bolivia, Guatemala, Costa Rica o Chile.

Caballero agregó que “este evento busca dejar huella no solo en la industria del turismo, sino también contribuir al cuidado del medioambiente. Gracias a la colaboración con The Carbon Sink, se lograron neutralizar 90 toneladas de CO2, posicionando a Colombia Travel Mart como un evento carbono neutral. Además, se implementará por primera vez la iniciativa ‘Basura Cero’ con el apoyo de Más Compost Menos Basura. De esta manera, se confirma un compromiso real con la sostenibilidad, no solo durante el evento, sino también a largo plazo, al donar el abono generado a la reforestación de los Cerros Orientales de Bogotá”.