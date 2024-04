Actriz de ‘Sabrina’ habla de los casos de abuso sexual de Nickelodeon y revela lo que vivió

En el documental, las víctimas profundizan en las acusaciones de abuso sexual y un ambiente tóxico en el set de Nickelodeon, con menciones específicas al productor Dan Schneider.

La serie documental “Quiet on set: The dark side of kids TV” ha generado un impacto significativo a nivel internacional al abordar las denuncias de abuso dentro de la cadena Nickelodeon. Luego de su estreno en Estados Unidos, ya está confirmado que este 19 de abril llegará a Latinoamérica a través de la plataforma Max.

En el documental, las víctimas profundizan en las acusaciones de abuso sexual y un ambiente tóxico en el set de Nickelodeon, con menciones específicas al productor Dan Schneider. Las víctimas han hablado sobre experiencias de abuso, comportamientos inadecuados por parte de adultos y chistes con implicaciones sexuales que no eran apropiados para menores de edad.

Melissa Joan Hart, conocida por sus roles en “Sabrina, la bruja adolescente” y “Clarissa lo explica todo”, ha abordado el tema en el podcast “Meghan McCain has entered the chat”. Aunque ella misma no fue víctima de abuso durante su tiempo en Nickelodeon, expresó su pleno apoyo a quienes sí lo fueron, afirmando creerles al 100 %.

La actriz reconoció que su experiencia en Nickelodeon fue agradable, pero comprende y respeta las experiencias negativas de otros. Hart sugiere que su experiencia positiva podría estar relacionada con el hecho de haber trabajado en los estudios de Orlando, en lugar de en Hollywood, donde se han reportado la mayoría de los abusos.

Hart enfatizó que dentro del elenco de “Clarissa” hubo personas que la protegieron y se aseguraron de que se sintiera segura. Afirmó que no todos los involucrados en Nickelodeon estaban involucrados en conductas inapropiadas, reconociendo el papel de aquellos que brindaron un entorno seguro.

El actor Kenan Thompson, conocido por su papel en “Kenan y Kel”, también compartió su perspectiva, coincidiendo con Melissa Joan Hart. Aunque su experiencia no fue negativa, expresó su solidaridad con cualquier persona que haya sido víctima de abuso.

Después del lanzamiento de “Quiet on set”, Nickelodeon emitió un comunicado donde afirmó su compromiso con un entorno laboral seguro y profesional. Aunque aseguró no poder confirmar ni refutar las acusaciones del pasado, la cadena ha prometido tomar medidas apropiadas en caso de comportamiento inadecuado.