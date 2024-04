‘Lulliete’, la ópera prima de Freddy Vergara llega a la Filbo 2024

El abogado penalista y escritor santandereano Freddy Vergara Suárez estará el próximo viernes 26 de abril para presentar ‘Luliette’, su novela y ópera prima en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024.

El escritor santandereano estará presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, evento que dará inicio este miércoles 17 de abril en Bogotá. Fotos: Suministradas / VANGUARDIA

Se acerca la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que tendrá a Brasil como país invitado de honor en este 2024. Un espacio donde la literatura, cultura y naturaleza estarán presentes para ofrecerle al público un programa diverso que tendrá lugar en Corferias del 17 de abril al 2 de mayo.

El abogado penalista y escritor santandereano Freddy Vergara Suárez estará presente en el pabellón 6 el próximo viernes 26 de abril para presentar ‘Luliette’, su novela y ópera prima desde la 1:00 de la tarde en el Gran Salón B durante la programación de la Filbo.

En conversación con el escritor, habló de su inspiración para escribir esta historia, sobre sus estudios como abogado, su vida profesional como Juez Penal Municipal (e) y Juez Promiscuo de Familia (e), y sus días como docente de Derecho, escenarios profesionales y personales que lo encaminaron a producir esta novela que el escritor ha definido como una Ficción Tragicómica Jurídico-Fabulada.

“Sumido en las andanzas de una vida dedicada al hedonismo y a la estética, un abogado, que eligió dejar de lado el oficio, afronta el colapso de su mundo entre los restos de una revista quebrada, y un océano de deudas y tristezas que lo llevan a exiliarse en un frío pueblo colombiano, en donde su única compañía es un viejo colega y el omnipresente alcohol”, se lee en el primer párrafo que describe la trama de esta tragicomedia en la que se abordan la pulsión estética y la fragilidad humana.

‘Luliette’ consta de tres capas como la literaria, la política criminal y la estética, según la explicación del abogado Freddy Vergara, quien se destaca en el ejercicio del Derecho por sus procesos donde se investigan delitos sexuales y “desbaratar” lo que él llama “falsos positivos sexuales”, expresión que acuñó desde hace más de diez años como docente universitario en Bucaramanga, Yopal y Barrancabermeja.

El primer capítulo de ‘Luliette’ inicia de forma autobiográfica cuando el autor debe partir de la ciudad tras la quiebra de una revista impresa que no pudo salvar. Una vez iniciada la redacción de esta anécdota que lo marcó para siempre, Freddy Vergara cuenta que en ese momento se animó a emprender su proyecto de escribir su primera novela para mezclar su pasión por la escritura y por el Derecho Penal.

Aunque es inevitable establecer un paralelo con ‘Lolita’, la novela del escritor ruso Vladimir Nabokov, el autor es enfático en las diferencias de la trama que narra con los personajes de ‘Luliette’. “Este es un tipo de 28 años que se prenda de una pelada de 13 años y medio, y que se prenda porque ella, de alguna manera, lo reta, se le insinúa, lo sorprende con lo que le dice y él se obsesiona con ella”, relata el escritor.

“Él en ningún momento la coge a las malas o le hace algo sin consentimiento de ella. Ellos empiezan a tener una relación y él lo que hace es descender emocional y mentalmente al nivel de ella”, aclara Vergara sobre esta novela en la que aborda una legislación que, para él, está caduca y debe actualizarse.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, según los reportes de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, entre enero y agosto del año 2023, se presentaron en Colombia 8.295 delitos sexuales contra menores de edad; de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes.

Su inspiración para escribir y la decisión de autopublicar

“Para mí, el autor más importante, el que más me gusta y con el que yo me inspiro, no solamente en el manejo del humor y los datos interesantes y de las cosas sino también un poco en la estética es Enrique Jardiel Poncela”, cuenta el autor santandereano, quien se aventuró con ‘Luliette’ para probar camino en el ámbito de la auto publicación sin ningún respaldo editorial.

Al respecto, agregó que “el esquema editorial cambió, y si las editoriales no cambian su esquema van a empezar a perder cada vez más espacio frente a la auto publicación porque ahorita se trata todo de redes, de Amazon, de autopublicar, de yo mismo gestionar la situación”.

Detalles de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024

El objetivo de la edición de este año es crear conciencia sobre el cuidado y la preservación de los ecosistemas mediante la conexión con la lectura. Además, contará con la participación de más de 160 invitados nacionales e internacionales de 25 países, destacando a Brasil como país invitado de honor.

En el pabellón principal de Corferias se exhibirán las obras más destacadas de la literatura brasileña y se rendirá homenaje a sus reconocidos autores como Clarice Lispector, Jorge Amado, Rubem Fonseca y Joaquim Machado de Assis.

Se espera que el próximo miércoles 17 de abril, en la ceremonia de inauguración, esté presente el presidente de la República Federativa de Brasil, Lula Da Silva. Por otro lado, entre los autores nacionales que se destacan se encuentran Mario Mendoza, Andrea Cote, Tania Ganitsky y Amalia Andrade.