“Spider-Man: Into de Spider-Verse” o “Spider-Man Un Nuevo Universo”, ha sido una de las más buenas sorpresas en cuanto a películas animadas en los últimos años. Su diseño innovador y fiel a los cómics, su animación, su narrativa y la adaptación de una de las mejores historias del ‘Hombre Araña’, significaron una novedad en medio de tanta competencia en el mundo de los superhéroes en el cine.

De hecho, la película dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman y escrita por Phil Lord y Rothman fue nominada a “Mejor Película Animada” en los importantes premios de la crítica el cine mundial: Los Globos de Oro, los Premios Bafta, los Critics’ Choice Movie Award y los Premios Oscar.

De hecho, la película arrasó y ganó los cuatro galardones, conquistando no solo a la audiencia sino a los críticos.

Ahora bien, sobre la secuela de la cinta, denominada “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, se ha revelado hoy el nuevo tráiler de esta esperada producción, que estuvo llena de grandes referencias para los fans de este superhéroe. Incluso, en una parte de este avance, se ve cómo se nombra el caos multiversal causado por Doctor Strange y el Peter Parker de Tom Holland (de la Tierra-199999) en “Spider-Man: No Way Home”.