$!Fallece el actor Don Murray, protagonista de ‘Bus Stop’ junto a Marilyn Monroe

El actor estadounidense Don Murray, que saltó a la fama por la película ‘Bus Stop’ de 1965, que protagonizó junto a Marilyn Monroe, falleció a los 94 años, según confirmó su familia a la prensa estadounidense.

Su hijo, el también actor Christopher Murray, confirmó el viernes la muerte al diario The New York Times, aunque no proporcionó más detalles.