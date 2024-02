$!De la moda a la identidad: ¿Por qué el auge de las gorras en el atuendo diario?

¿Cómo mantenerse firme por más de un siglo?

Entendiendo las oportunidades. New Era se ha caracterizado por ser sensible a los cambios sociales y culturales, lo que le ha permitido estar a la vanguardia y liderar por más de 100 años la moda del headware.

La confianza en su producto y audacia por cumplir nuevos retos le permitieron a la icónica marca demostrar su capacidad para luego convertirse en la marca exclusiva de la liga MLB de Estados Unidos.

Con los años la icónica marca fue abriendo sus puertas en Europa, Japón y Australia en un lapso de dos años. ícono del lifestyle del deporte, la música y el entretenimiento.

“En New Era no solamente queremos seguir escribiendo nuestra historia como la marca líder del Headwear sino, también, del lifestyle, por lo que implementaremos la llegada de productos apparel y accesorios que facilitarán a los colombianos armar sus looks completos”, explica Santiago Cifuentes, gerente de New Era Colombia y Ecuador.

En resumen, el auge de las gorras no solo refleja una tendencia de moda, sino también la búsqueda de identidad y autenticidad en la sociedad actual. Sé creativo, usa tu gorra con confianza y permite que este accesorio versátil sea una extensión de tu personalidad única.

