“The Flash”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One” y “Barbie”, entre otras, son las películas más esperadas para este verano. Estos son algunos de los títulos esto que veremos en la gran pantalla en esta temporada de mita de año.

Desde propuestas tan esperadas como ‘Barbie’ de Greta Gerwig y Margot Robbie, hasta el nuevo trabajo de Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’. Lo cierto es que el verano significa que algunas de las películas más potentes del año se estrenarán en estas fechas. A continuación, algunas de las más esperadas de la temporada.