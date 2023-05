Es el primer largometraje que supera ese umbral este año, y solo el décimo de animación, según la revista The Hollywood Reporter.

En tercer lugar, con 6,8 millones de dólares, está el debutante “Are You There God? It’s Me, Margaret” (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret), una comedia dramática basada en el libro infantil de Judy Blume.

Es “un buen comienzo” para una película así, según el experto David Gross, quien destacó “críticas ditirámbicas y reacciones de los espectadores”.

“A John Wick: Capítulo 4” todavía le va bien después de seis semanas de funcionamiento, y con cinco millones de dólares en ingresos ocupa el cuarto lugar.

En este nuevo capítulo de la exitosa saga, Keanu Reeves repite su papel de asesino a sueldo que lucha contra un grupo criminal internacional.

Y mostrando el atractivo perdurable de la franquicia de “Star Wars”, el relanzamiento de Disney de “El retorno del Jedi” ocupó el quinto lugar, con 4,8 millones de dólares de recaudación.

En Colombia el boom de ‘Mario Bros’ es igual. Sin contar la taquilla de este puente festivo ya era la cinta más vista del año, con una asistencia de 3.556.979 espectadores.

El segundo lugar es para “John Wick 4” (1.356.122), el tercero para “Ant Man” (1.200.000), el cuarto para Shazam! (550.000) y el quinto para “La Ballena” (454.775).