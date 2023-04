El icónico universo distópico de “Los Juegos del Hambre” estará de regreso este año con una precuela titulada “Los Juegos del Hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”).

Además: “Peter Pan & Wendy”, la nueva versión del clásico animado, se estrena en Disney+

La cinta será protagonizada por Rachel Zegler (Amor sin barreras) y Tom Blyth (Billy the Kid) en los roles respectivos roles de Lucy Gray Baird y Coriolanus Snow (quien fue interpretado por Donald Sutherland en la franquicia original).

Ambientada mucho tiempo antes de los eventos de la película de 2012, esta historia se desarrolla durante la décima edición de los ‘Juegos del Hambre’ en Panem. En ese entonces, Snow (Blyth) tenía 18 años y sólo tenía como propósito devolver el prestigio a su familia que había perdido su poder tras la guerra del Capitolio. Él se convertirá en uno de los mentores de un tributo muy interesante, la humilde joven Lucy (Zegler).