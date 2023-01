No estuvo nunca claro cuál fue el motivo para eliminarlas hace cuatro meses, y tampoco por qué han vuelto ahora a estar disponibles por sorpresa, ya que Amazon no había realizado ningún tipo de anuncio previo al respecto. Por lo tanto, no espere demasiado si quiere (volver a) ver alguna de las aventuras protagonizadas por el “Agente 007”, que luego igual vuelven a desaparecer de forma repentina.

Amazon también ha vuelto a incluir un par de documentales centrados en el personaje muy a tener en cuenta -me refiero a ‘Bonds Girls are Forever’ y ‘Todo o nada: la historia no contada de 007’- y la una adaptación televisiva de ‘Casino Royale’ de 1954 con Barry Nelson dando vida a James Bond casi una década antes de que Sean Connery se metiese en el papel.