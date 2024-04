"Muchos de los peligros que tienen las pantallas los contrarrestan los libros"

Irene Vallejo habló de su experiencia en el Chocó, así como la importancia del libro como elemento de resistencia y su participación en la #Filbo2024.

Cuando recibió la invitación para participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en especial en sus actos inaugurales, la escritora y filóloga española Irene Vallejo, encontró la oportunidad perfecta para cumplir un sueño que se venía creando desde hace dos años: visitar Chocó.

Adelantó su viaje a Colombia e hizo realidad ese sueño, conociendo de primera mano interesantes proceso de promoción de lectura en varias de sus regiones apartadas y de difícil acceso, siendo una experiencia reveladora para esta escritora que en 2019 sorprendió al mundo con su libro de ensayos sobre la historia viva de los libros, ‘El infinito en un junco’.

Ha vuelto a Colombia con ‘Alguien habló de nosotros’, un libro compuesto por una particular serie de columnas de opinión en las que Vallejo reflexiona sobre las distintas formas en que el presente está ligado a nuestra historia.

Irene Vallejo habló con Colprensa de su experiencia en el Chocó, así como la importancia del libro como elemento de resistencia y su participación en la #Filbo2024.

¿Cómo se dio su visita al Chocó?

Se empezó a gestar hace dos años en Cartagena. La escritora y periodista Velia Vidal, quien ha creado el proyecto Motete de promoción de la lectura en Chocó, me contó de esta iniciativa y cómo estaba destinada a niños que no han tenido la oportunidad de acceder a libros y la lectura, realizando actividades, clubes de lectura, formación de maestros, en un recorrido que dura tres años para graduarse como lectores, en un camino donde también han practicado la escritura, donde escriben sobre su realidad.

Me pareció un proyecto tan bello, que quería tener la oportunidad de conocerlo y aprender de toda esta experiencia para poder entender cómo impacta en esos niños la posibilidad de leer y acceder a bibliotecas y la cultura, dejando de lado esa sensación muchas veces de estar expulsados de la educación y no concebir los libros como objetos hospitalarios para ellos.

-¿Cómo ha visto este tipo de iniciativas de promoción de lectura en un país como Colombia?

Yo siento que en Colombia hay proyectos vanguardistas en la promoción de lectura, en la mediación, en proyectos de bibliotecas, por lo que para mí son un referente mundial, junto a la confianza que encuentro aquí en la palabra y su poder transformador de una sociedad.

No nos conformamos con que los libros estén al alcance de quienes lo puedan conseguir, también es necesario llevarlos a donde hay carestía y menos oportunidades para convertirlos en oportunidades de cambio social.

Es algo hermoso que encuentro aquí y de lo que podemos aprender en Europa. A través de la creatividad, de liberar esas voces, contarse sus propias historias y aprender a reflexionar como forma de paliar la violencia, como sucede en el Chocó, que encuentran a través de la lectura, la escritura, la danza o la música, se les abre un horizonte distinto y pueden habitar una realidad que no es solo violencia o despiadada al construir una imagen distinta de sí mismos.

En el fondo encontré que las personas que trabajan en este proyecto en el Chocó, están haciendo realidad lo que yo pretendía contar en el libro ‘El infinito en un junco’.

-¿Qué esperaba encontrar en El Chocó?

Proyectos como estos transforman mi mirada sobre el mundo. Es un laboratorio donde puedes comprobar de manera palpable cómo logran el cambio en esos niños al entrar en contacto con la literatura, la poesía, las coplas y los bailes.

Me contaban que una vez lograban captar su atención y lograr que escucharan una historia completa, notaban en los grupos como bajaban las riñas, los conflictos y los golpes. Y les creo, porque estoy convencida que entre los muchos motivos que generan la violencia es esa frustración e impotencia de lo que no somos capaces de verbalizar, que solemos enterrar en nuestro interior, con las injusticias, el dolor, la tristeza, las decepciones, no verbalizado acaba convirtiéndose en violencia.

La palabra es un motivo para la esperanza, pero también hay que cuidarla, transmitirla y darle a conocer su importante. En este tipo de proyectos, en los márgenes, es donde creo que están sucediendo algunas de las experiencias más innovadoras, más ambiciosas y más transformadoras.

-La creatividad en los márgenes, en la periferia…

Yo siempre he sido una persona muy interesada en lo que sucede en los márgenes, porque en España siempre he vivido en ciudades que no son las grandes capitales y durante mucho tiempo experimenté lo que es ser una escritora fuera de los ambientes literarios centrales.

Precisamente en mi literatura me interesa dar espacio importante a esos márgenes, entrar en contacto con lo que está sucediendo en esos lugares, donde muchos piensan que no está sucediendo nada, pero quizás es porque no les prestamos la atención que merecen.

Es una forma de dignificar todas las experiencias que viven los niños al darles a entender que también se puede crear literatura desde allá, y es una de las grandes razones por las cuales yo quería llegar allí, para transmitirles ese mensaje, que supieran que me interesa mucho lo que escriben, lo que piensan, que no es un lugar abandonado y silenciado.

-¿Mucho qué aprender de allí?

En los márgenes y periferias está mucho más viva la literatura oral, las tradiciones, el folclor, las canciones, los rituales y ceremonias relacionadas con la palabra. En las grandes ciudades se ha intentado entregar nuestra suerte y esperanza a las tecnologías, barriendo con todas esas tradiciones construidas en torno a la palabra, para creer que las pantallas y las redes sociales se convertirán en nuestra nueva brújula, lo que abre nuevas posibilidades, pero también grandes riesgos y mucho deterioro, en lo que para mí es la herramienta clave a la hora de forjar comunidades, que es la palabra.

Pero además de debilitarse, ahora se utiliza para la confrontación, como sucede en las redes sociales y ahora impregnando la política en todo el mundo, sientes que se ha traicionado algo muy valioso, mientras que en los márgenes las tradiciones se mantienen.

Quizás deberíamos recuperar ese tipo de tradiciones donde la solución de conflictos se da a través de las palabras, que pensamos que estaban caducadas, pero realmente tienen mucho sentido.

Entramos en dinámicas donde la palabra se utiliza como arma, con una ausencia notoria de buena fe, de no escuchar e intentar crear conflicto y cortinas de humo para ocultar muchas cosas, lo que es muy peligroso.

¿Ha conocido literatura de esta parte del país?

También, para mí, fue el descubrimiento como lectora de la obra de Arnoldo Palacios que me pareció un escritor fascinante en toda su peripecia vital y en cómo fue capaz de superar la enfermedad y aún así convertirse en un escritor cuando parecía que todo estaba en contra.

Es importante acercarse a este tipo de escritores en primera persona para entender más de ese racismo que atraviesa a nuestras sociedades, que no queremos verlo pero ahí está. Por eso, a veces, hay que viajar al corazón de otros territorios para entenderlo y ser mucho más conscientes, porque el racismo lamentablemente pertenece a muchas de las estructuras en las que nos hemos formado, pero también es algo que podemos cambiar y transformar, y la literatura ahí es una herramienta muy poderosa.

A través de los escritos de Arnoldo podemos acercarnos a su mundo y la sociedad en la que vivió, pero también a todos esos retos que tuvo que vencer, lo que es apasionante. Y encuentras en esos niños que encarnan ese mensaje, la oportunidad de cambio.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió?

Me encantaba que cuando le preguntaba qué era lo que más les había gustado de todo el proyecto, la mayoría decía que les gustaba el trato que recibían, al sentir que los libros se abrían para ellos y no quedaban excluidos, que los libros les hablaban a ellos, como siempre lo han hecho los libros a toda la Humanidad, porque creo que en esencia el mensaje de los libros es que todos somos iguales. Esa es la razón por la cual podemos leer a Arnoldo Palacios y luego pasar a un filósofo de la Grecia Antigua, y sentir con los dos que hablan de nosotros mismos y nuestro mundo.

-¿Existe una democratización en el acceso a los libros?

En realidad es muy reciente el momento en que los libros estaban en manos de las élites. Hasta mediados del siglo pasado no hubo un amplio empeño de alfabetización. Durante muchos siglos los libros han pertenecido a las aristocracias, los reyes, las grandes bibliotecas. Es por eso, que las bibliotecas públicas transforman la realidad, y lo vimos en Quibdó al visitar varias bibliotecas, así como las librerías. Pero todo es muy reciente, esta democratización.

Debemos empeñarnos en que todo aquel que quiera aprender y saber para construir otro futuro, no lo pueda hacer por no poder tener acceso a la lectura de un libro, ni por impedimentos económicos y sociales. Hay que garantizarles el acceso al mundo de los libros y la literatura que es el mundo del saber y la creación, lo cual es muy poderoso y que genera una gran alegría.

-También llega a la Filbo con un nuevo libro, ‘Alguien habló de nosotros’...

Conseguí que en un diario de la región donde yo vivo, me permitieran crear un espacio muy peculiar de analizar la actualidad a la luz de mitos, leyendas, etimologías, de biografías, filósofos, de grandes personajes que nos permiten mirar con una cierta distancia, y darnos cuenta que muchas de las problemáticas que vivimos ya sucedieron en el pasado, logrando un análisis más sopesados que intentan jugar con la paradoja, con el humor, con el conocimiento histórico y la profundización en los grandes conceptos sobre los que se basa el discurso y eso es algo que es el método socrático, que era poner a debatir a la gente en plaza pública, sobre palabras y sus conceptos que supuestamente tenemos claros, pero que en realidad no es así.

Esto demuestra que nos faltan definiciones compartidas y conceptos esenciales, por lo que en este libro, de manera ligera y amable, donde el lector no requiere de ningún conocimiento previo para plantear una serie de preguntas, que ya se plantearon en el mundo antiguo, pero que siguen vigentes en el presente.

Es un libro de mesita de noche, ese es el género. Ahora que tenemos tan poco tiempo para leer, puede ser una reflexión antes de dormir o leer en el autobús para tener ese contacto con la filosofía y pensamiento de la manera más clara y diáfana, con las dudas del presente.

-Un mundo que ha acelerado su velocidad…

Un mundo que nos dice que solo las personas más extrovertidas y con capacidad de liderazgo son valoradas, cuando existe otro perfil que es él de la persona introspectiva que piensa y que se demora en crear soluciones, parece que fueran desde el punto de partida, vistas como perdedoras, como si no pudieran aportar, pero más allá del liderazgo, existen otras cualidades que son importantes y que aportan mucho a la sociedad.

El pensamiento rápido es mucho más instintivo, es el que todos los animales desarrollan para tomar decisiones rápidas en momento de peligro. Lo que ha costado mucho es conquistar el pensamiento lento y racional, que es mucho más elaborado. Pensar despacio es mucho más sofisticado históricamente.

Hay que hacer un elogio a las cosas lentas, como la lectura y la escritura, como el pensamiento.

-¿Necesario hacer una pausa?

Me encanta la expresión ‘pararse a pensar’, porque realmente es sentir que haces un alto, mente y cuerpo, para poder formarse una opinión, pero no lo hacemos en medio de los trinos, las imágenes estamos constantemente sobre estimulados de tal forma que no elaboramos pensamiento, solo saltamos de una cosa a otra.

Lo que parecía toda esta información que nos podía dar una flexibilidad valiosa, creo que hay que contraponerlo todo con el cultivo de la atención, que ahora es una mercancía, lo que demuestra lo valiosa que es.

De ahí, el llamado es a dedicar esa atención a la lectura, a la filosofía que no es sobre temas abstractos, es sobre lo que somos y hacemos diariamente. Así era como los antiguos la concibieron, donde la gran pregunta es cómo lograr poder vivir bien.

-¿Por qué es tan importante el libro físico?

El libro físico contrarresta el mundo digital. Muchos de los peligros que tienen las pantallas lo contrarrestan los libros, por lo que el menú debe ser variado y equilibrado. La tecnología, los teléfonos son necesarios, pero no arrojemos los libros al basurero del tiempo como si fueran objetos anacrónicos y obsoletos, porque no lo son.

El problema de las redes sociales es que crean burbujas a nuestro alrededor donde nos suministran informaciones que nos dan la razón, que confirman nuestras creencias e ideologías, con material que nos adula, mientras que los libros nos retan a pensar de otra manera, aceptar las ideas de otros momentos y de otros lugares.

Que los libros no nos den masticado todo lo que queremos, que nos puede sacudir intelectualmente me parece tan valioso y estimulante y nos saca de esas burbujas, porque el libro no está pensando en nosotros.

-¿Muy diferente leer en papel que en pantalla?

Se lee en el papel de otra manera, con otro ritmo, con otro tempo, sin notificaciones o saltando de un tema a otro, sino que realmente nos concentramos y nos serena, porque muchos médicos aseguran que leer en pantalla antes de ir a la cama provoca insomnio, mientras que leer en papel antes de dormir, desciende nuestro estrés. Leer nos puede transformar la vida.

-¿Cómo será su participación en la Filbo?

Trataremos de hilar el tema de la literatura y la naturaleza, que es el tema central de la Feria, celebrando el centenario de ‘La Vorágine’ y el décimo aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, con una serie de hitos que he intentado hilar, estudiando cómo leemos la naturaleza, como solemos hacerlo con las estrellas.