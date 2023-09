El galardón internacional (British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding), que se fallará el próximo 31 de octubre, premia y celebra trabajos de no ficción que se basan en investigación y que han contribuido de forma sobresaliente al entendimiento de culturas del mundo y las formas en las que están interconectadas, según señala un comunicado.

El pasado año se hizo con ese galardón la escritora chilena Alia Trabucco Zerán con su obra "When Women Kill: Four Crimes Retold", en la que narra los crímenes de cuatro mujeres chilenas durante el siglo XX

El libro de la escritora y filóloga zaragozana Vallejo (publicado en inglés por la editorial Hodder & Stoughton), que ya obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, se publicó en España y pronto se convirtió en un súper ventas internacional, traducido al inglés por Charlotte Whittle. El ensayo recorre los 30 siglos de historia del libro.

El presidente del jurado, Charles Tripp, miembro de la Academia Británica, dijo que esta nueva edición ha atraído "números récord de candidatos de las Ciencias Sociales y las Humanidades".

"Nos impresionó en gran manera la calidad excepcional de la escritura de los aspirantes de este año y la capacidad de los autores para encontrar nuevos y extraordinarios descubrimientos y hallar nuevas perspectivas y percepciones", dijo.

Además de la obra de Vallejo, las otras cinco novelas que optarán al reconocimiento son "Red Memory: Living, Remembering and Forgetting China's Cultural Revolution", de la periodista Tania Branigan (Faber & Faber), que pasó años como corresponsal en China para el diario británico The Guardian.

También es aspirante "Courting India: England, Mughal India and the Origins of Empire", de la profesora universitaria de Literatura y Cultura Moderna en la Universidad de Oxford Nandini Das (Bloomsbury Publishing).

Otro de los nominados es "The Violence of Colonial Photography", del profesor de Historia Moderna en la Universidad de París Daniel Foliard (Manchester University Press), publicado en francés.

Los otros aspirantes son "Black Ghost of Empire: The Long Death of Slavery and the Failure of Emancipation", de Kris Manjapra (Allen Lane / Penguin Books) y "Ritual: How Seemingly Senseless Acts Make Life Worth Living", del antropólogo Dimitris Xygalatas (Profile Books).