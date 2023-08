La sensación del heavy metal peruano, Hyena, desembarca en Bucaramanga como parte de su gira “Beasts of the Underground”. Bucaramanga’ es una parada clave entre las nueve ciudades colombianas afortunadas de acoger a esta banda explosiva. Formada en 2018 en Cajamarca, Perú, Hyena ha escalado rápidamente en la escena del metal suramericano con su agresiva propuesta, recordando los días dorados de la NWOBHM y fusionando influencias de leyendas como Judas Priest y Motorhead.

Canciones como “First Strike”, “Bite Of Heavy Metal” y “Live at Sanctuary”, han capturado a los amantes del rock duro suramericano, convirtiéndose en favoritos anticipados de su gira por Colombia. El próximo 12 de octubre, en la Casa Cultural “Ya me amañé bar”, Hyena compartirá el escenario con bandas como Hex Crow, Kull Trigger, Torrhen, Ray Morgan y un invitado especial desde Uruguay, Reytoro.

Prepárense para una noche de adrenalina, velocidad y el mejor heavy metal este sábado. Hyena promete un concierto cargado de furia y pasión en cada acorde.