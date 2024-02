Ivanny, la artista soñadora lanza su nuevo EP con cinco canciones

Gabriela Ivanny Ramirez Arias llegó desde Venezuela para convertirse en una de las artistas revelación en Bucaramanga. Su sonido, influenciado por el Indie Pop, Synth pop y el folk, la destacan como una propuesta diferenciadora dentro de la escena musical.

Ivanny le da apertura a este 2024 con un proyecto audiovisual grabado el año pasado junto a La Piscina Vacía, un espacio que expone y promueve el arte y la música independiente en la región.

La música en la vida de esta joven artista siempre ha estado presente. A la corta edad de 11 años, Ivanny recuerda cómo escribió su primera canción. "Como no sabía tocar ningún instrumento, lo que yo hacía era agarrar las canciones que me gustaban y sobre la melodía creaba letras. En mi ciudad yo iba por restaurantes o festivales e iba con mi guitarra", contó la artista en una entrevista con La Piscina Vacía.

La cantante, oriunda de San Cristóbal, migró a Bucaramanga sin la expectativa de continuar con su proyecto como solista. "La situación de mi país me hizo migrar y olvidarme de ese sueño de la música por un tiempo. La desilusión no es solo con el amor, es con la vida. Cuando yo llego aquí, llego un poco afectada, triste y que no iba a continuar con la música", contó Ivanny.

Sin embargo, el ímpetu de esta joven solista por cumplir sus sueños artísticos nunca la abandonó.