Llega el festival performativo “Acciones al Margen”

Algunas de las acciones performativas serán en vivo, otras serán virtuales y, además, vía online se realizarán talleres y conversatorios relacionados con el arte, atendiendo a los protocolos de seguridad y las disposiciones del gobierno nacional relacionadas con la pandemia.

El artista Milton Afanador, por ejemplo, quien realizará su acción performativa en tiempo real y que será transmitida desde el Coliseo Teatro Peralta el domingo 30 de agosto, explica cómo siente su proceso de creación en medio de las circunstancias actuales.

“Es extraño pues dentro de las acciones performativas que a mí me interesan existe una carga sensorial, en casi todas ellas el olfato a través de los objetos o materiales utilizados es importante y en este caso el no poder generar un diálogo directo con los espectadores por medio de los sentidos me cuestiona sobre mi ejercicio en el arte acción. Es un ejercicio totalmente nuevo para mí. Espero generarlo de una forma coherente y aspiro construir la imagen gestual que me interesa comunicar”, señala Afanador.

En el perfil de Facebook de festival, “Acciones al Margen”, se puede encontrar toda la programación del evento: facebook.com/acciones.almargen.