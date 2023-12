La estrella de la Navidad en nuestra cotidianidad

Testimonio: “Antes creía que el mes de diciembre era sólo para gastar plata, para perder el tiempo y para que la gente se la pasara echando pereza. Toda mi vida me he concentrado en el dinero y no invierto mi energía en nada que no sea ‘producir y producir’; aunque eso me envolvió en un remolino caótico de afanes. Sin embargo, en los últimos dos años no le encuentro sentido a nada, pues me he venido quedando solo y me he dado cuenta de que la gente me percibe como una persona antipática y amargada. Me siento como una sombra gris y, aunque tengo resuelto mi tema económico, hay algo que me falta. Desde su perspectiva, ¿Qué consejo me podría dar? Le agradecería un comentario en su columna”.

Respuesta: Está bien que despierte su espíritu y se conecte con algo más trascendente en su vida que el dinero. Deje de mirar más allá de las preocupaciones mundanas y encuentre un propósito más profundo en su entorno. Tal vez eso que está sintiendo es un llamado de su ‘conciencia, que le está ‘aguijoneando’ el interior de su alma para que cultive valores distintos a los puramente materiales, que aunque le dan alegrías no pueden brindarle una felicidad estable.