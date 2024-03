La presentadora Valentina Cuervo habló sobre los sacrificios invisibles de su maternidad deseada y su lucha contra el estereotipo de la supermamá

La presentadora Valentina Cuervo reveló en Un Podcast De Madre, con la periodista Camila Wills, los motivos que la llevaron a renunciar a su trabajo soñado en CM para dedicarse a sus trillizos.

En el podcast, Cuervo relató su experiencia en la sala neonatal y explicó que cuando llegó el momento de llevarse a sus hijos a casa no estaba tan feliz. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

La reconocida presentadora y empresaria Valentina Cuervo contó todos los detalles de su embarazo y confesó que, aunque ser mamá era su sueño más grande, atravesó momentos difíciles que la obligaron a replantear los ideales que tenía sobre la maternidad perfecta. En conversación con Camila Wills, anfitriona del podcast De Madre, Cuervo explicó por qué que el rol de una madre está lleno de expectativas que añaden presión a la maternidad y reconoció que darle la bienvenida a un hijo debe ser una decisión deseada pues supone desafíos emocionales y físicos ante los que está bien sentir cansancio y necesitar ayuda.

En el episodio más reciente del podcast, patrocinado por Todos Somos Una, la presentadora detalló que al poco tiempo de contraer matrimonio con el director y productor de televisión Herney Luna, la pareja consultó a su médico tras sufrir la pérdida de un bebé. “Una amiga me dijo ‘Valen, ve al ginecólogo de fertilidad que tú debes tener algo’. Yo fui y me dijo ‘tienes unos quistes impresionantes, tú no vas a quedar embarazada’”. A pesar de este diagnóstico, la comunicadora mantuvo su deseo de ser madre, por lo que se sometió a un tratamiento de estimulación ovárica que resultó siendo exitoso y necesitaría de una sola prueba de embarazo para que el médico le confirmara la noticia, “me dijo ‘estás embarazadísima’”.

Cuando llegó el día de la ecografía, el ginecólogo le contó a la pareja que eran tres los bebés que estaban en gestación. “Mi esposo quedó mudo. Fue un embarazo durísimo. Después lo hablamos y me confesó que estaba asustado. Pero fue un shock para mí porque yo me enamoré del buen papá, mi sueño era la foto con el esposo dándome el beso en la barriga. Yo nunca lo tuve, estuve sola en mi embarazo porque él me dijo ‘es que yo quería uno, yo no quería tres’”, reveló conmovida.

Durante la entrevista, Wills y Cuervo estuvieron de acuerdo en desmitificar el rol de la supermamá, pero también del superpapá y la importancia de reconocer cómo son las familias reales. “No todo el mundo es igual de feliz con la noticia, así un bebé o una maternidad sea deseada. Es válido que no se sienta esa emoción, porque hay miedo. Esa relación mamá-hijo o papá-hijo se tiene que construir”, agregó Wills.

Las complicaciones del embarazo comenzaron a los cinco meses cuando la presentadora tuvo que ser operada de emergencia porque su útero se estaba abriendo. “Me tocó parar de trabajar. Mis papás me sacaban a dar vueltas en silla de ruedas”, relata. El 2 de enero de 2015, a las 29 semanas de embarazo, y poco tiempo después de la cirugía, comenzaron las contracciones. La experiencia del parto estaba saliendo bien con sus dos primeros hijos Miranda y Lorenzo, pero Lourdes, la última en nacer, tuvo que ser reanimada con oxígeno. “Esa noche nos quedamos todos hospitalizados porque mi esposo se desmayó”, comentó entre risas.

En el podcast, Cuervo relató su experiencia en la sala neonatal y explicó que cuando llegó el momento de llevarse a sus hijos a casa no estaba tan feliz, pues en vista de que habían nacido prematuros prefería dejarlos algunos días más en la clínica, así que los médicos optaron por entregárselos en distintos tiempos. Cuando tuvo a los trillizos fuera de neonatología, la presentadora decidió retirarse de RCN y radicarse en Pereira, propiciando un momento en el que su esposo tuvo la oportunidad de acercarse a disculparse por su ausencia. Luna le mencionó que quería lo mejor para ellos, pero tenía claro que entre colegio y universidad había que ‘echar números’ porque él se había hecho cargo de sus dos hijos mayores solo. La presentadora confesó que hizo una reflexión y encontró en el perdón la respuesta para continuar con su crecimiento como familia.

Cuando llegó la hora de retomar su profesión, a la comunicadora se le presentó la oportunidad de hacer parte de CM& en Bogotá, lejos de su familia en Pereira, para lo cual contó con el apoyo de sus papás, quienes se dedicarían a cuidar de los trillizos. Cuando cumplieron 5 años, la presentadora pasaba los fines de semana con ellos y se devolvía a Bogotá los lunes para continuar con su trabajo, “yo estaba feliz de reactivarme laboralmente”, comentó. Pero pronto sus hijos comenzaron a sentir su ausencia y Cuervo se enfrentó por primera vez al dilema de muchas mujeres: cómo mantener sus proyectos profesionales para dedicarse a criar a sus hijos. Sería una convulsión febril de su hija Miranda el detonante para que la presentadora tomara la decisión de renunciar a CM&. “Estoy renunciando a mi sueño, a mi trabajo ideal, fue durísimo escribir esa carta”, resaltó.

Cuervo y Wills concluyeron su conversación hablando sobre el reto de las mujeres que deciden dedicarse a sus hijos y sobre los prejuicios que existen, especialmente en redes sociales, frente a la supermamá. La anfitriona del podcast señaló que hay que derribar los mitos en torno a la mamá perfecta —especialmente en el mes de la madre— y normalizar que la maternidad también agota. Por su parte, la presentadora reconoció como valientes a todas las mamás “que se quedan en la casa o las que trabajan, por situaciones económicas o por pasión”.