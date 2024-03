Quería matarme yo Yolanda Saldívar rompe el silencio hace 30 años asesinó a Selena

Un documental ofrece una exhaustiva exploración de los acontecimientos que condujeron al trágico enfrentamiento entre la famosa estrella del texmex Selena Quintanilla y su asesina Yolanda Saldívar

El 31 de marzo de 1995 marcó la trágica muerte de Selena Quintanilla, la destacada figura cultural y estrella de la música Tejana. Ahora, la docuserie de tres partes titulada "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", que será emitida en el canal estadounidense Oxygen, se propone examinar este suceso desde una perspectiva renovada.

La producción se sumerge en la intrincada relación entre Quintanilla y Yolanda Saldívar, quien lideraba el club de admiradores de la cantante y fue condenada por su asesinato. Es relevante destacar que Saldívar podría optar por la libertad condicional el 30 de marzo de 2025, aproximadamente tres décadas después del impactante crimen que estremeció al mundo.

El documental ofrece una exhaustiva exploración de los acontecimientos que condujeron al trágico enfrentamiento entre ambas mujeres, quienes no solo eran amigas, sino también socias en negocios.

Según los testimonios presentados durante el juicio, Yolanda fue acusada de malversar fondos tanto del club de admiradores como de dos boutiques de ropa propiedad de Selena. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando Selena confrontó a Yolanda, desencadenando el fatídico incidente en el cual la cantante recibió un disparo mientras intentaba escapar.

Después de más de dos décadas, la mujer condenada por homicidio, en un giro sin precedentes, ha accedido a participar en entrevistas en inglés para la producción, donde sostiene que "las cosas no fueron como parecen". En el adelanto de la serie, enfatiza: "Conocía sus secretos" y agrega que "el público merece conocer la verdad". Acompañándola, familiares de Saldívar y personas cercanas a los eventos comparten documentos y grabaciones inéditas, buscando proporcionar una nueva perspectiva sobre la tragedia.

La docuserie "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" presenta, además, testimonios de los primeros en llegar a la escena del crimen, como los fiscales que dirigieron el juicio contra Yolanda Saldívar. También se incluyen declaraciones de negociadores de rehenes que interactuaron con ella después del asesinato, así como de periodistas especializados en cultura latina y la carrera de Selena Quintanilla. Estos expertos aportan sus perspectivas sobre la complejidad del caso y el perdurable legado de la "Reina del Tex-Mex".

El documental también explora el momento crítico previo al asesinato, cuando Yolanda adquirió el arma que finalmente segó la vida de la artista. Según los informes de la época, la acusada compró el arma dos días después de ser confrontada por Quintanilla por la presunta malversación de 30 mil dólares. Aunque devolvió el arma días más tarde, regresó a la tienda y la volvió a adquirir el 26 de marzo, tan solo cinco días antes del trágico suceso.

Saldívar, actualmente cumpliendo cadena perpetua, ha sostenido a lo largo de los años que el disparo fue accidental, insistiendo en que nunca tuvo la intención de herir a Selena. Durante las negociaciones con la policía después del asesinato y en sus declaraciones a las autoridades, manifestó su deseo de suicidarse, expresando: "Quería matarme yo, no a ella".

La publicación de este título no solo reaviva el interés en un caso que capturó la atención mundial, sino que también proporciona un terreno propicio para el análisis de las diversas dimensiones de la relación entre Saldívar y Quintanilla. Se adentra en facetas desconocidas de ambos personajes y del contexto en el que ocurrió este lamentable suceso.

Selena perdura como un ícono reverenciado en el ámbito musical, destacando no solo por su destreza artística, sino también por su importancia en la representación de los artistas latinos en Estados Unidos. Su fallecimiento tuvo lugar justo antes del lanzamiento de su primer álbum en inglés, "Dreaming of You", el cual alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200 más tarde ese mismo año. Trágicamente, no pudo presenciar en vida el impacto de su última obra musical.