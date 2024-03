Por favor llévenme a una clínica se los ruego Laura Sarmiento narra los detalles de su dramático accidente

Laura Sarmiento recibió atención del personal médico de una ambulancia que acudió al lugar del accidente

Foto: Instagram @soylalasarmiento / VANGUARDIA

Foto: Instagram @soylalasarmiento / VANGUARDIA

A finales de la semana pasada, Laura Sarmiento, la presentadora de la emisora La Kalle, experimentó un grave accidente mientras se desplazaba en una motocicleta alquilada mediante una plataforma. En compañía de su madre, Aura Vega, compartió con los medios los angustiosos momentos que vivieron debido a la negligencia del motociclista. Sorprendentemente, este huyó del lugar sin comprobar el estado de su pasajera.

Laura comenzó explicando que había requerido el servicio de moto a través de la aplicación para acudir a una cita médica. Al principio, todo transcurría sin contratiempos hasta que notó que el conductor estaba excediendo la velocidad permitida. Entonces, le pidió que redujera la velocidad.

En ese preciso instante, la motocicleta frenó bruscamente al colisionar con un taxi, lo que desencadenó el accidente que resultó en la expulsión de Laura del vehículo.

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos, el conductor me dijo: ‘Levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, contó la presentadora.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 80 con la avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. La madre de Lala, como es conocida la locutora, afirmó a este mismo medio que esta fue una situación extremadamente difícil, una experiencia que nunca hubiera imaginado que pudiera ocurrirle. “Lo que pasó fue tan rápido que Laura medio pudo hablarme y dijo: ‘Mami, me accidenté y no me quieren llevar’”.



Después del incidente, Laura Sarmiento recibió atención del personal médico de una ambulancia que acudió al lugar del accidente.

“Yo les decía a ellos: ‘Por favor, llévenme a una clínica, se los ruego’. Les decía: ‘No me quiero morir, yo tengo un hijo’”.



Por no tener del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) al día, Laura Sarmiento no podía ser trasladada a un centro de atención médica. Sin embargo, gracias a la intervención de un colega de Blu Radio, quien contactó a la Secretaría de Salud, pudo ser llevada a un hospital cercano al lugar del incidente. A pesar de ello, la comunicadora lamenta que el trato por parte del personal no fue en absoluto amable.

“Dentro de la ambulancia yo escuché que decían: ‘Tocó llevarla. Llévela así’. Una señora me trató tan mal, querían deshacerse de mí rápidamente porque ya no les servía”, recordó.