Video Atención Avión de Karol G aterrizó de emergencia en Los Ángeles qué pasó

Karol G vivió una aterradora experiencia en Estados Unidos Su avión privado se declaró en emergencia

Captura de video/Vanguardia

En medio del pánico, el avión privado que transportaba a la reconocida artista Karol G, su familia y su equipo de trabajo, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

La aeronave había despegado en la noche del jueves 29 de febrero desde el aeropuerto de Burbank, en Hollywood. Según informó la cadena televisiva KABC-TV, durante el vuelo se registró un escape de humo en la cabina, lo cual fue inmediatamente reportado por el piloto, llevándolo a ejecutar una maniobra de emergencia.

A pesar de la aparente calma en la maniobra, el piloto logró aterrizar el avión sin complicaciones, pero fue acompañado durante el rodaje por un camión de bomberos como medida de precaución.

Un video publicado por la cadena televisiva muestra a Karol G, acompañada de familiares y allegados, descendiendo del avión sin aparente prisa, aunque se observa que algunos se abrazan, posiblemente tratando de superar el susto.

Hasta el momento, no se ha especificado la razón de la presencia de la artista en California, aunque se sabe que tenía una presentación programada para este viernes en Guatemala. Sin embargo, al momento Karol G no se ha pronunciado y no hay información sobre si este incidente afectaría su agenda programada.