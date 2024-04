“Me dejó con los pelos de punta”: Dayana Jaimes desata polémica por foto que recrearon de Martín Elías Jr. con su padre

La viuda de Martín Elías habló de la foto que circula de Martín Elías Jr. y despertó la crítica de los seguidores del cantante.

El 14 de abril del presente año se cumplen siete años de la trágica muerte del cantante Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes Díaz. Su partida dejó un vacío en el vallenato y en su familia, en especial en sus hijos Martín Elías Jr., producto de su primer matrimonio con Caya Varón, y Paula, fruto de su relación con su segunda esposa, Dayana Jaimes.

Este fin de semana, su hijo Martín Elías Jr., quien decidió seguir los pasos de su familia en la música, debutó como cantante en Coveñas, Sucre, invitado por su tío, Elder Dayán Díaz. Allí, en Coveñas, su padre se presentó por última vez ante sus seguidores antes del fatal accidente.

El joven de 16 años expresó su gratitud y reconoció los desafíos que enfrenta en su nueva carrera. Martín Elías Jr. ha estado recibiendo clases de canto y técnica vocal para mantener el legado familiar, sumergiéndose en la cultura vallenata y compartiendo su progreso en redes sociales.

Las redes sociales estallaron cuando se compartió una fotografía del joven vistiendo una camiseta y gestos similares a los de su padre saludando a sus seguidores en aquella región. La viuda de Martín Elías, Dayana Jaime, aseguró en su cuenta de X que la foto es tenebrosa y que le causó una profunda tristeza que se prestarán para imitar un día de mucho dolor, puesto que fue el último que muchos vieron en vida al cantautor colombiano.

Por su parte, tanto la fotografía como la opinión de Dayana despertaron bandos en redes sociales, están quienes manifiestan que Jaimes siempre está buscando la manera de utilizar el nombre de Martín Elías para lucrarse: “Esta señora sí es polémica”, “Qué fastidio esta vieja, ya anda con otro y jodiendo”, “La gente sí jode, dejen al pelao tranquilo si se pone una ropa parecía del papá, es el hijo”, “Dayana siempre critica a todos”, “Y ella como sí pudo facturar con la muerte del esposo”, fueron alguno de los comentarios que se leen en la publicación.

Y están quienes comparten la opinión de Dayana y dicen que lo que están haciendo es una estrategia de marketing que estaría retando al destino: “La foto y muchas cosas estuvieron de más... es una foto planeada y pensada para tomarse y enviar un mensaje. Lo mejor que puede hacer es demostrar con la voz y no con fotos, que puede ocupar un espacio en el gremio musical”, “Bonito, que quiera seguir los pasos de su padre, pero creo que está desafiando a Dios, a la vida y al destino, replicando un momento de la historia en su familia que fue trágico. Sus asesores deberían ser más cuidadosos con ese tema”, “A mí parecer que la que se está encargando de todo es la mamá de ese pelado, muy mal todo, el chamo no tiene para cantar y como saben que no canta, ahora lo visten igualito al papá. Así no es”, “Razón tiene duélale a quien le duela”, “Si por primera vez estoy de acuerdo con ella, no me pareció esa foto”, “Muy malo ese marketing que utilizaron para impulsar su imagen, lo correcto que sé de a conocer por el canto y no por replicar un momento tan maluco”.