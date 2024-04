Video | ¿”Huevo muerto”? Lo que habría dicho Andrea Valdiri sobre Felipe Saruma

Andrea Valdiri causó sorpresa entre sus seguidores al compartir una publicidad inusual para un producto que aborda la disfunción eréctil. Durante la promoción, muchos percibieron que enviaba indirectas a Felipe Saruma.

La influencer Andrea Valdiri es conocida por su constante actividad en las redes sociales, donde comparte una variedad de fotos y videos que muestran diversos aspectos de su vida. Desde instantes cotidianos hasta momentos de maternidad, además de algunas ocurrencias que divierten a sus seguidores.

En adición a esto, también suele compartir detalles sobre sus emprendimientos, frecuentemente publicando anuncios publicitarios de sus propios negocios, así como sirviendo como modelo y embajadora de otras marcas locales.

Recientemente, Andrea Valdiri compartió en sus historias de Instagram y en un post de TikTok un video humorístico como parte de una campaña publicitaria para un producto destinado a tratar la disfunción eréctil. En el sketch, interpreta una escena donde uno de sus pretendientes enfrenta este problema, utilizando un enfoque cómico para promocionar el producto.

El discurso utilizado por la influencer para promocionar el producto fue humorístico y se presentó en tercera persona, lo que llevó a muchos a pensar que podría haber aprovechado la oportunidad para lanzar indirectas hacia su ex pareja.

“¡No sé en qué momento pasó todo esto! Hacíamos tríos con mis amigas, que están más buenas que yo, y ni con esos se te levantaba. Me esmeraba por comprar la mejor lencería y tú como el wifi, caído. Tu prima y tu hermana me están viendo, ¿por qué no les dices que me dejabas como a las novias de Barranca?, vestida y alborotada (...) ¿Y qué dirá tu mamá?, que allá me está viendo. Yo mejor me despido porque más nunca me vuelvo a comer un huevo muerto como tú”, dijo en su video publicitario.

Andrea Valdiri recibió una avalancha de críticas en su cuenta de Instagram, con muchos cuestionando las posibles indirectas dirigidas a Felipe Saruma, quien aparentemente ya tiene una nueva pareja.

Valdiri aclaró las especulaciones de sus seguidores

En esa misma plataforma, la influenciadora expresó su opinión sobre la promoción del producto para la disfunción eréctil y las respuestas que provocó.

“Estaba viendo los comentarios y hay mucha gente que no entiende mi humor. Fíjate que yo coloqué una publicidad hoy en la que hablé del huevo muerto (...) y hubo gente que comentó y me dijo: ‘¿por qué tiras indirectas?’ ¡Yo no estoy tirándole a nadie! No se tomen las cosas a pecho que eso es simplemente es una publicidad”, dijo entre risas.

“Hay unas vainas, que no coloco porque ajá, pero la gente tiene unas m*ricadas que uno se pone a pensar y dice... pero también es vacano y me hacen reír”, agregó Andrea Valdiri, quien concluyó con un comentario que despertó nueva polémica: “Yo me estaba acordando y hasta uno le ha pasado (tener una pareja con disfunción), pero es normal”.