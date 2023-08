“Yo dentro de mí decía que en cualquier momento se le disparaba y hasta ahí quedaba yo, entonces le pedía que al menos quitara el dedo del gatillo, porque me tenía muy asustada”, dijo.

Le puede interesar: La muerte que enlutó a Betty, la fea: falleció una de las integrantes de la famosa telenovela

Ramírez, al ver que la situación se tornaba peligrosa, accedió a entregar sus pertenencias. Los secuestradores la dejaron ir luego de unos minutos, pero la actriz quedó muy afectada por el hecho.

“Fue un momento muy angustiante”, dijo la actriz. “Pensé que iba a morir”.

La pesadilla finalmente terminó un par de horas después cuando los criminales despojaron a Ramírez de todas sus pertenencias. La actriz ha decidido no volver a visitar Venezuela debido a esta experiencia traumática.

Ramírez contó que decidió hablar de este hecho para concientizar a las personas sobre la importancia de tomar precauciones para evitar ser víctimas de un secuestro exprés: “Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”.

“Hay que tener mucho cuidado”, dijo la actriz. “No hay que confiar en nadie”.