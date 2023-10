En un intercambio adicional, Rausch confrontó a Tapia, diciendo: “¿Daniela, ya está el agua? No hace caso y así es difícil de ayudar”. En respuesta, Tapia nerviosamente contestó: “Señor, yo le hago todo el caso del mundo, pero usted me dijo que colara la salsa”. Rausch claramente no quedó satisfecho con esta respuesta y continuó criticando a la actriz, diciendo: “¿Usted sabe por qué no llega, Daniela? No hace sino alegar. ¡Apure! ¡Ponga a hervir el agua ya, entonces! ¡Ya! No le voy a contestar cada bobada que me pregunta”.

A pesar de las circunstancias desafiantes, Daniela Tapia logró completar su platillo. Sin embargo, tanto los jueces como los críticos invitados calificaron su plato como el peor, poniéndola en desventaja en comparación con sus compañeros.