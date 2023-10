Con una serie de fotografías que destacan su tonificada figura, Rausch compartió en la plataforma: “Comparto mi progreso con la intención de inspirar a la gente. No soy atleta ni fisiculturista y aún conservo algo de ‘barriguita’, pero me siento mejor que nunca gracias a mi estilo de vida saludable. Comenzar una rutina y perder peso no es fácil, pero es posible.”

Tras la publicación, los seguidores del chef no tardaron en reaccionar, dejando comentarios como: "¡Guau, qué cambio!", "El Vin Diesel de Colombia", y "Pareces una combinación entre Jhoni Bravo y Cocoliso".

Lea más: Videos revelan cómo 'Las Chicas Limonada' de Barranquilla conquistan corazones y paladares