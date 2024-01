$!Alina y Jim podrían estar en ‘La Casa de los Famosos’: esta fue la millonada que cobraron

El reality ‘La Casa de los Famosos’, que tuvo gran acogida en México, está por estrenarse en Colombia. Los televidentes están a la expectativa de saber quiénes son las reconocidas estrellas que entrarán a vivir en una casa, sin celular o contacto alguno por varios meses.

Aunque poco a poco se han ido revelando algunos de los famosos que participarán, en los últimos días ha estado sonando el nombre de la polémica pareja Alina Lozano y Jim Velásquez, gracias a que en su cuenta de Instagram, ambos revelaron que supuestamente fueron contactados por los productores del programa para que hicieran parte del reality.

En el video, Velásquez afirmó que primero contactaron a Alina; sin embargo, ella lo rechazó debido a que no se veía encerrada por mucho tiempo en una casa, pues quería cuidar la relación con su ahora esposo, estar pendiente de sus mascotas y continuar con sus redes.

“Ella me dijo, no me importa, porque no te podré ver, es un programa que se transmite durante 6 meses, no voy a poder hablar contigo, te decomisan el celular”.

A pesar de esto, Velásquez sí se mostraba ilusionado por estar en ‘La Casa de los Famosos’, aunque al principio no lo habían invitado; días después, su manager le avisó que lo habían contactado para hacer la negociación.