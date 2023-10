Por otro lado, Pipe Bueno y César Escola no pudieron ocultar su alegría y se unieron a la celebración con sonrisas y aplausos. Aunque el clip no cuenta con sonido, las expresiones y gestos de los jueces al escuchar el anuncio de Carlos Calero sobre esta elección dejaron claro que la sorpresa y la alegría inundaron el set de ‘Yo me llamo’. Un momento emocionante que los seguidores no querrán perderse.