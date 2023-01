La hispanocubana Ana de Armas (”Blonde”) han sido nominadas en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar, anunció la Academia de Hollywood.

El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh (”Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (”The Fabelmans”) y Andrea Riseborough (”To Leslie”) y la australiana Cate Blanchett (”Tár”).

A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita es Blanchett, triunfadora en los Critics Choce y ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de drama.

La interpretación de Blanchett, que se postula al premio por encarnar a la directora de orquesta Lydia Tár, podría valerle su tercer Óscar después haber recibido la estatuilla a mejor actriz de reparto por “The Aviator” (2005) y como protagonista por “Blue Jasmine” (2014).

Aunque la sorpresa podría llegar con De Armas, que logró la nominación gracias a su papel en el biopic “Blonde”, del director australiano Andrew Dominik, donde se pone en la piel de Marilyn Monroe.

A sus 60 años, la malaya Michelle Yeoh podría convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Óscar como mejor actriz gracias a la comedia “Everything Everywhere All at Once”, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Yeoh ya fue reconocida en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical y también ha recibido una mención para los Bafta británicos.

Por su parte, Michelle Williams no había sido nominada en esta categoría de los premios de la Academia desde 2012, curiosamente también por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme “My Week With Marilyn”. En 2017, fue seleccionada en la lista de finalistas como mejor actriz de reparto por “Manchester by the Sea”, pero no ganó.

En esta ocasión, Williams logró la mención por su participación en “The Fabelmans”, la cinta autobiográfica de Steven Spielberg.

A pesar de no figurar en la mayoría de pronósticos, la actriz británica Andrea Riseborough se coló en la lista definitiva de candidatas mejor intérpretación femenina de la mano de la poco exitosa “To Leslie”, en la que interpreta a una madre alcohólica de Texas que gana la lotería.