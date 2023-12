Tras su participación en Protagonistas de Novela, Ana Karina Soto 'saltó a la fama', hoy es una de las presentadoras del programa matutino Buen día, Colombia. En entrevista con Lo Sé Todo, Ana karina Soto reveló una dura etapa de su vida.

La presentadora contó que en un momento la quisieron extorsionar con la amenaza de no publicar contenido íntimo de ella. “Nunca supimos si era hombre o mujer. Le empezó a escribir por Instagram, mensajes internos a Alejandro, a mi hermana, a mi papá, diciéndoles que tenían un material mío, no se qué... tal... íntimo, que si no le entregábamos 30 millones de pesos los iba a publicar”, afirmó.

“Yo le voy a escribir de mi Instagram y le voy a decir que lo vamos a denunciar en la Fiscalía. Y, efectivamente, lo denunciamos en la Fiscalía, le empezaron a hacer seguimiento, las cuentas las cerraron y nunca más volvimos a saber de ese personaje (...) O sea, de verdad, ¿quién me odia tanto pa’ querer hacerme tanto daño? Puede que esté más cerca de lo que yo piense, esa persona. Pero yo no tengo claro quién puede ser”, contó que no lo dudó y puso la denuncia inmediatamente.

Para ella fue un momento difícil en su vida. Soto narró cómo se sintió al respecto. “Me frustra un poco porque uno sí quisiera que agarraran a las personas que hacen ese tipo de cosas. Todavía le falta mucho a la ley colombiana de ser más ágiles, más rápidos y más efectivos. Finalmente, uno lo que quiere es eso cuando pone un denuncio: saber quién lo hizo y que pague. Y sí, obviamente, frustra, no un poco... ¡mucho! saber que no han encontrado a los culpables”, apuntó.

Cabe recordar que hace varios años, un exnovio de la presentadora filtró un video íntimo de ella.