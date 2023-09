Andrés Calamaro se disculpa por su presentación en Colombia: 'Fue una pequeña tragedia'

Calamaro era uno de los artistas más esperados del cartel del festival, por la calidad de sus músicos, la decena de clásicos que lo llevaron a la fama, además de su carisma. Pero de eso no se vio nada. Más bien se encontraron con un Andrés Calamaro silente, desganado, atípico, acongojado, y así podría continuar la lista de adjetivos que le llovieron al cantante argentino.

Este fin de semana Andrés Calamaro se volvió tendencia en redes sociales por su penosa presentación en el Festival Cordillera 2023. El “Salomón” cantó para sus fans con desgana, sin la energía que lo caracteriza. No saludó al público, cantó afanado y se despidió antes de lo previsto –veinte minutos antes– y entre dientes. Dejando inconformes y extrañados a todos los asistentes.

Los reclamos fueron tales, que lo llevaron a ofrecer una disculpa pública, luego de su actuación. A través de un comunicado, explicó que todo se debió a la altura de Bogotá. El clima no lo trató bien y eso afectó su estado físico y de ánimo en el momento de su presentación.

“Mis disculpas. Anoche no tenía más fuelle. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta. Mis disculpas y mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable, pero no podía respirar”, señaló.

El músico además aprovechó para aclarar el rumor de que su presentación habría salido mal porque venía de una fiesta.

“No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes. Me corto la coleta. No sé encajar una derrota en semejante escenario”, intentó explicar Calamaro en su publicación.

También se dijo que el cantante ha estado padeciendo un problema de salud, comentario que Andrés Calamaro, desmintió. Dijo que no tenía ninguna enfermedad, y que como bien lo había detallado, se trató de un problema con la altura de Bogotá.

“Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera”, concluyó el artista.