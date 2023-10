¿Anuel AA mintió? Aseguran que todo fue una estrategia para ocultar un miedo, ¿qué pasó?

Durante el fin de semana, el cantante puertorriqueño Anuel AA compartió en sus redes sociales una imagen de él acostado en una cama de hospital, conectado a varios dispositivos médicos, revelando que había sido sometido a una cirugía de emergencia con un riesgo de vida.

Además, informó que, por el momento, le habían aconsejado no continuar trabajando y que su próximo trabajo musical, que estaba programado para ser lanzado en dos semanas, tendría que posponerse indefinidamente, ya que no tenía una fecha específica para su lanzamiento.

Anuel expresó en su mensaje: “Lamento decepcionar a mis fieles seguidores al retrasar el lanzamiento del EP. Sé que han estado esperando, y he trabajado incansablemente para recuperar mi carrera después de haber estado al borde de la destrucción por mi propia culpa. Tengo un plan de trabajo en marcha, pero las circunstancias actuales me obligan a posponerlo. Pido sus oraciones y confío en Dios”. Hasta el momento, el cantante no ha compartido más detalles sobre su situación.

Sin embargo, algunas personas han cuestionado la veracidad de la historia, insinuando que Anuel podría estar retrasando su lanzamiento musical debido a la reciente noticia sobre el álbum de Bad Bunny, ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’. Según los rumores, el cantante tendría mideo de ser opacado y no alcanzar las cifras esperadas.

Durante un programa de radio, el locutor Jorge Pabón ‘El Molusco’ y el anfitrión Alí Warrington expresaron su escepticismo al respecto.

Jorge Pabón expresó que que Anuel podría lanzar su disco próximamente y que no habría problemas, ya que tiene una base de seguidores leales al igual que Bad Bunny.