El actor luchaba contra un cáncer desde hace varios años.

La entidad Pro imágenes Colombia lo reseña como uno de los artistas más polifacéticos del país. Inició su carrera en 1971, participó en más de 20 montajes teatrales que han estado en numerosos festivales internacionales de teatro; en 22 películas y un gran número de telenovelas y series de la televisión colombiana

También fue profesor y director del grupo de teatro del Banco Cafetero durante cuatro años (1982-1986), y fundador y director del Laboratorio de Investigación Artística y Teatral ACTUEMOS desarrollando el método de la “Actuación Orgánica”.

Lea también: Murió Edgardo Román, actor colombiano

Durante su paso por la televisión, hizo parte del elenco de Los pecados de Inés de Hinojosa (1988), La baby sister (2000), Amor a la plancha (2003), La saga: negocio de familia (2004), Los Reyes (2005), Hasta que la plata nos separe (2006), Pura sangre (2007), la serie de Televisión Española -TVE- Operación Jaque (2010), entre otras.

En cine también participó en producciones como Ayer me echaron del pueblo (1982) de Jorge Gaitán; Cóndores no entierran todos los días (1984) de Francisco Norden; La estrategia del caracol (1993) y Águilas no cazan moscas (1994) de Sergio Cabrera; La toma de la embajada (2000) de Ciro Durán.

Un legado artístico

“A mí cuando me preguntan por mi papá digo que me encanta, he tenido la oportunidad de trabajar con él en teatro y es una delicia verlo, tenerlo como compañero, somos parceritos”, dijo el actor Julián Román durante una entrevista en Yo José Gabriel del canal RCN en el año 2005.

Ambos estuvieron en esa ocasión en el programa. Edgardo reconoció que al inicio de la carrera de Julián “tuvo mucho miedo” porque no era muy bueno para el baile y en las primeras obras de teatro en las que participó “tampoco le veía algo especial”. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que “sí servía para esto”.

Lea también: El Carnaval de Barranquilla 2022 no se va a cancelar

“Él es víctima de acompañarme todos los sábados y domingos a los ensayos en la escuela”, dijo Edgardo Román en ese entonces.

Fueron cerca de 43 producciones televisivas en las que participó, con su debut en 1976 en ‘Recordarás mi nombre’, una telenovela de 55 capítulos protagonizada por Yamile Humar, siendo una adaptación de Julio Jiménez de la obra de teatro obra ‘Jane Eyre’ de Carlota Bronte.

Sería llamado para conformar los elencos de algunas de las producciones más importantes de la época, como ‘La Abuela’, ‘Don Chinche’, ‘Pero sigo siendo el Rey’, ‘El cuento y el domingo’, para darle paso, en 1984 a uno de sus personajes más recordados.

Dentro de la serie ‘Revivamos nuestra historia’, patrimonio de la televisión colombiana, se realizó un especial dramatizado de ‘El Bogotazo’, siendo Edgardo Román llamado para hacer el papel de Jorge Eliécer Gaitán, el cual lo consagró.

Ahí no paró todo. Durante los ochenta y noventa no pararía de trabajar en la televisión colombiana, como ‘Los cuervos’, ‘Romeo y Buseta’, ‘Caballo viejo’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Maten al león’ y ‘Si mañana estoy viva’.

Los años noventa su historia en la televisión comenzaría con ‘La vorágine’, ‘Cuando quiero llorar no lloro’, ‘Crónicas de una generación trágica’, ‘Guajira’, ‘Carolina Barrantes’ y ‘¿Por qué diablos?’, entre otras.

En los últimos 20 años los colombianos lo vieron en producciones como ‘La reina de Queens’, ‘La baby sister’, ‘Amantes del desierto’, ‘Amor a la plancha’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Los Reyes’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Operación Jaque’, ‘Metástasis’, ‘Esmeraldas’ y ‘La gloria de Lucho’.