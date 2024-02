¿Ben Affleck volvió a “humillar” a Jennifer López? El gesto por el que sus fans le pide que lo deje

El 13 de febrero tuvo lugar la 'premiere' de 'This is me... Now: A Love Story', el reciente proyecto audiovisual de Jennifer López, programado para su estreno en plataformas de 'streaming' el viernes 16 de febrero. En la película, la cantante comparte sus experiencias y reflexiones sobre el amor, siendo inspirada por su esposo, Ben Affleck. No obstante, el director y actor le generó un momento incómodo en la alfombra roja al rechazarle un beso.