Camila Cabello sorprendió con un nuevo color de cabello que “ninguna mujer debe llevar”

Durante varios años, Camila Cabello ha sido reconocida por su distintiva melena negra y exuberante, la cual suele lucir tanto con ondas como lisa, siempre deslumbrando con su espectacular apariencia.

No obstante, sorprendió recientemente al mostrar un nuevo look para dar la bienvenida a febrero, luciendo un tono rubio en su cabello. Sin embargo, esta transformación no ha sido del agrado de muchos. Hace unos días, fue fotografiada caminando sola por las calles, y su nuevo estilo capilar generó controversia.

Camila Cabello fue captada por los paparazzi vistiendo jeans, una camiseta y un suéter tejido. Sin embargo, lo que más destacó y llamó la atención fue su cambio de cabello.