Cayeron los hombres que robaron al actor Juan Pablo Raba en Monserrate

Por estos acontecimientos, una fiscal del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) de la Delegada para la Seguridad Territorial imputará a los integrantes de 'Los del Sendero' los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, acceso abusivo a sistema informático, transferencia bancaria no consentida y utilización de menores de edad en la comisión de delitos.

¿Cómo robaron al actor Juan Pablo Raba?

Los hechos a los que se refiere el ente acusador ocurrieron el 3 de noviembre del año pasado. En esa ocasión, el artista se encontraba disfrutando de una caminata junto a sus hijos en los cerros orientales, cuando fue interceptado y golpeado frente a sus hijos, de 5 y 11 años de edad.

“Hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno. Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, expresó el actor a través de su cuenta de Instagram.

Según el relato del actor, tras el incidente, resultó agredido y despojado de su anillo de matrimonio, dinero en efectivo, teléfono celular y los ahorros depositados en su cuenta bancaria. En sus propias palabras, el actor comentó: "Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer transferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible".