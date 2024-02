¿Cuánto gastó Epa Colombia para quedar embarazada? Esta fue la cifra revelada

Durante la entrevista, Epa mencionó que, a pesar de estar feliz con el embarazo de su bebé, no ha tenido un período fácil y ha experimentado episodios de depresión.

Además, reveló que el parto de su bebé se llevará a cabo por cesárea el 12 de abril, lo que la llena de ansiedad ya que la fecha está próxima.

Uno de los detalles que ha captado la atención de los curiosos es el costo que la empresaria pagó por el procedimiento para lograr quedar embarazada.

La inseminación in vitro es uno de los tratamientos más costosos. Sin embargo, la famosa no dudó en revelar la suma considerable que invirtió. Aunque mencionó que su tratamiento fue cubierto en parte gracias a la publicidad, compartió que el procedimiento tiene un valor que oscila entre los 50 y 100 millones de pesos. No obstante, el suyo podría haber sido un poco más costoso, ya que deseaban tener una niña, lo que los llevó a realizar el procedimiento en otro país.

“Es un poco costoso. Lo mío fue por publicidad, pero normalmente estos procedimientos son muy costosos. Más o menos unos 50 o 100 millones de pesos (...) sin incluir inyecciones, medicamentos, ir al laboratorio... digamos que mi pareja quería que fuera niña, entonces tocaba llevar ese procedimiento a otro país para que supiéramos si realmente era una niña, eso también tiene un costo adicional, todo esto vale muchísimo”, aseguró.