Diana Burco y Los Cumbia Stars cantan “Usted Ya Perdió”

Diana Burco la artista bumanguesa, nominada a dos premios Latín Grammy, viene dejando una huella importante en la escena musical colombiana gracias a su destacada interpretación de la cumbia y su habilidad para fusionar las influencias tradicionales con un enfoque contemporáneo.

“Desde muy pequeña como muchos santandereanos me criaron a punta de música guapachosa, de cumbias, de mucha música tropical, de vallenatos, bailando en diciembre, en las fiestas. Eso fue lo que me llevó a querer tocar el acordeón cuando tenía como unos 12 años, empecé a viajar con mis papás a donde nace la música acordeón de Colombia y ya con mis grabaciones, con mis composiciones, he explorado muchos ritmos”, afirma Diana Burco, cantante santandereana.

Esta acordeonero, no solo con su voz sino también con su talento en el acordeón, ha logrado captar la atención del público y ha consolidado su carrera como una de las artistas más sobresalientes del movimiento contemporáneo femenino de la industria musical colombiana. “Estoy trabajando en un tercer álbum que está dedicado a ‘Nuestra Reina la Cumbia’. Va a salir en octubre entonces estoy súper enfocada en eso. El acordeón es un instrumento que es una llave mágica. Lo ven y quieren que toque ya, porque abre un montón de puertas, que para mí también ha sido una oportunidad linda de escribir otro lado de la historia a través de la mujer con un acordeón”, cuenta Burco.

“Usted Ya Perdió”, es el nuevo sencillo que hace parte de este tercer álbum, en el que Diana Burco cuenta con la participación especial de Los Cumbia Stars, una banda nominada a los Latin Grammy Awards en el año 2020 en la categoría de Mejor álbum de Cumbia/Vallenato. “Es un hecho histórico para la música colombiana. Todo nace porque yo estoy trabajando en este álbum que va a estar dedicado a la cumbia y bueno, pues estaba viendo quiénes estaban por ahí haciendo cumbia en nuestro país y por supuesto ahí están Los Cumbia Stars, ellos tienen esa bandera con la que están haciendo un trabajo maravilloso, así que pues me animé mucho y me dio mucho ilusión poder invitarlos y grabar una cumbia con el sonido de ellos”.

Los Cumbia Stars es una agrupación musical firmada por el sello discográfico Discos Fuentes, y son reconocidos por su interpretación de la música tropical colombiana. “Es una canción que tiene mucho ADN de la forma en como las santandereanas nos expresamos, porque el mensaje es claro, “Usted Ya Perdió“ mijito. En el video sale mi mamá, la señora que está cociendo. Es muy especial porque es la primera vez que las dos disqueras colombianas más importantes y legendarias se unen después de tanto tiempo, en ese momento histórico entre la música y la cumbia”, dice Diana.