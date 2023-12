“Él no puede pisar la casa”: Revelan fuerte pelea entre Gerard Piqué y los padres de Clara Chía

Recientemente, circuló un video viral que mostraba a Gerard Piqué visiblemente incómodo en una reunión familiar con los padres de Clara Chía. Los internautas han incrementado los rumores de un momento tensionante en medio de la relación amorosa de los españoles.

En diferentes ocasiones ha quedado en evidencia que Piqué ha tenido desacuerdos y problemas con los padres de la modelo española, muchos seguidores e internautas han asumido que la familia de la modelo no aprueba el escándalo mediático que ha rodeado a la pareja desde que anunciaron su romance.

Jordi Martín, el paparazzi que reveló la noticia de la separación de Shakira y Piqué, se ha encargado de informar de los problemas en la relación actual: “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, afirmó en un medio internacional.