Era muy loco porque había escenas donde yo, Juliana Galvis, santandereana y de temperamento fuerte, entraba peleando con el personaje del general Óscar Naranjo. Y me decía la directora ‘ah, ah, no, míralo con amor’. Yo muchas veces lloraba y decía ‘¿cómo puedo mirar con amor esta situación?’. Vi que Dios me había regalado este personaje para que yo pudiera entender que por más difícil que sea la situación puedes elegir ver con amor. Claudia Luque fue un regalo de la vida desde todo punto de vista, la luz que iluminó mi duelo.

Yo me acababa de separar de mi esposo, estaba lejos de Colombia, en México. Me divorcié en octubre de 2017 y en enero de 2018 hice el teaser de la serie, en marzo el primer casting y en mayo finalmente quedé. Pero fue un proceso larguísimo que coincidió con la separación y con el hecho de vivir lejos de mi familia.

Este proceso fue loquísimo. Yo contacté a Claudia desde el primer casting. Quería darle una cara, la busqué por Instagram y fue supremamente amorosa. Desde el primer momento me dijo ‘ojalá seas tú’. Yo creo que su buena onda me eligió. Hicimos un clic muy especial, porque este papel llegó en un momento muy duro de mi vida.

¿Qué haría usted casada con un Naranjo?

(Risas) No, no, yo no podría. La vida de las parejas de los miembros de la fuerza pública es muy complicada, porque no sabes nunca si van a volver. Te toca, por las ocupaciones y las responsabilidades que tienen estas personas, parir sola, enterrar a tus seres queridos sola, y tener una vida llena de incertidumbre. Es muy complicado, no tienen un sitio estable y están cambiando de ciudad constantemente. Deben sacar a sus hijos del colegio y empezar de nuevo a menudo. Por la naturaleza del oficio es la mujer quien suele cargar con el peso de la familia y del hogar. Es una vida de sacrificios y dificultades.

Esta es una serie aparentemente centrada en los personajes masculinos. Los hombres héroes, que salvan el día y combaten a Pablo Escobar, la guerrilla, la corrupción y demás. Pero su papel es un homenaje a esa heroína a la que poco crédito suele dársele...

Estoy segura de que si Claudia Lugo no hubiera estado al lado del General Naranjo él no habría podido hacer todo lo que hizo. La historia de amor de ellos es hermosa en la vida real, se conocieron a los 13 años, fueron el primer amor el uno del otro, se casaron y siguen juntos. Parecen novios, tomados de la mano, y uno no puede creer...

¿¡Que eso exista!?

(Risas) Sí, que un hombre imponente y cabeza fría sea tan dedicado y amoroso con su esposa y su familia. Sus hijas son mujeres realmente especiales y con fortaleza de corazón.

¿Qué anécdota familiar de Óscar Naranjo le sigue sorprendiendo ahora que conoce a fondo su historia?

Les tocó vivir de todo. El General nos contó que un día vino a buscarlo un sicario y le entregó un cuaderno, y en esas páginas el general vio dibujado todo el plan de seguimiento para matar a sus hijas. ‘¿Usted por qué me entrega eso?’, le preguntó. Y el sicario respondió: ‘De todas maneras yo me voy a morir, y prefiero morirme sin haber matado a sus hijas’.

“No fui estrella en México, ¿y qué?”

Juliana fue a México por amor y en busca de nuevas oportunidades como actriz, pero el mercado mexicano es cerrado y competitivo, “en el terremoto de México, durante un rodaje, me cayó una pared encima, vi la muerte cerca. Me separé y volví a Colombia, aposté y perdí. Pero aposté”.