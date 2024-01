El radical cambio de Angus Turner Jones, el famoso Jake de 'Two and a half men'

Angus Turner Jones, conocido por su papel como Jake Harper en la exitosa comedia 'Two and a Half Men', ha experimentado una transformación sorprendente desde sus días como estrella infantil. La evolución de Jones ha sido destacada por cambios en su apariencia, sus creencias personales y su carrera.

Jones, nacido en Austin, Texas, comenzó a actuar a los cuatro años y saltó a la fama cuando, a los 10, fue seleccionado para interpretar a Jake Harper. Permaneció en el papel durante una década, convirtiéndose en la estrella infantil mejor pagada de Hollywood en 2010, con ganancias de 7.8 millones de dólares en dos temporadas.

La controversia rodeó a Jones cuando, en 2012, se volvió profundamente religioso y pidió a la audiencia que dejara de ver el programa, calificándolo de "basura". Aunque se disculpó más tarde, no regresó para la temporada 2014. Su vida desde entonces ha sido más discreta. Hizo un cameo en el final de 'Two and a Half Men' en 2015 y su última actuación fue en la serie web 'Horace and Pete' en 2016.